España deixa fóra a Vero

A mellor xogadora española, a gran referencia do fútbol feminino nos últimos tempos, a única cun título da Champions. De xeito sorprendente, o seleccionador español Jorge Vilda deixou fóra da lista de 23 xogadoras para a vindeira Eurocopa de Holanda a compostelá Vero Boquete, actualmente nas filas do PSG francés, co que disputou a final da Champions hai tan só vinte días (caeu nos penaltis ante o Lyon).

Vero Boquete fai o xesto do polbo tras marcar o gol. | Fonte: @futgal

A que si estará na Eurocopa de Holanda, do 16 de xullo ao 6 de agosto, é a dianteira arousana do Valencia Mari Paz Vilas, que xa estivera na última convocatoria para o amigable contra Brasil e unha habitual esta campaña con Vilda. Mari Paz, que aínda non anunciou onde xogará a vindeira campaña, foi a terceira máxima goleadora da Liga con 28 goles para o Valencia.

Durante a súa comparecencia para anunciar a convocatoria, Vilda xustificou a ausencia da xogadora compostelá, ata o de agora líder indiscutíbel do combinado español, polo “gran nivel amosado polas demáis xogadoras”. E engadiu: “Pensamos que son as máis adecuadas polo rendemento e o nivel amosado”. A xogadora galega, que no pasado liderou as protestas contra o anterior seleccionador pola súa falla de profesionalidade, xa quedara fóra da lista de España nas dúas últimas convocatorias de Jorge Vilda.

España, no grupo D, estrearase na Eurocopa o vindeiro 19 de xullo contra Portugal, e xogará despois contra Inglaterra (día 23) e Escocia (día 27). Os dous primeiros equipos clasificaranse para os cuartos de final.

A lista está composta por: Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Olga García, Bárbara Latorre, Sandra Paños, Marta Torrejón, Leila Ouahabi, Vicky Losada e Mariona Caldentey (FC Barcelona); Marta Corredera, Lola Gallardo, Andrea Pereira, Mapi León, Alexandra López, Silvia Meseguer, Amanda Sampedro e Esther González (Atlético de Madrid); Mari Paz Vilas e Paula Nicart (Valencia); Mariasun Quiñones (Real Sociedade); Irene Paredes (PSG); Celia Jiménez (Alabama Crimson Tide); e Virginia Torrecilla (Montpellier). Destaca, ademáis da ausencia de Vero Boquete, a de Sonia Bermúdez.