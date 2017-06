Aemec reúne este xoves por centos de accionistas do Popular para estudar accións penais contra Saracho

A Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) celebrará este xoves unha asemblea con accionistas de Banco Popular na que lles informará achega do posible inicio de accións penais contra o expresidente da entidade, Emilio Saracho, e algúns xestores do banco na súa etapa final.

Fontes da asociación explicaron a Europa Press que a reunión se celebrará ás 19,30 horas do xoves na Escola Universitaria de Deseño e Innovación, na avenida de Alfonso XIII, 97. Aemec di que máis de 6.000 persoas puxéronse en contacto coa asociación pola liquidación das accións de Popular.

A reunión terá como obxecto informar aos afectados acerca das posibles accións que poderán adoptarse, entre as que figuran denuncias de tipo civil e penal, así como outras de carácter administrativo ante as institucións europeas. De aprobarse, as accións de adoptarán en breve, aseguran as fontes.

Aemec, a través do despacho de avogados Cremades & Calvo Sotelo, xa anunciou tras a venda de Popular ao Santander a presentación ante a Fiscalía Anticorrupción da Audiencia Nacional unha demanda contra os xestores da entidade bancaria, entre os que figuran Saracho e o investidor mexicano Antonio do Val.

A agrupación de accionistas minoritarios do Popular articulada ao redor de Aemec naceu con 385 accionistas no momento da súa constitución, o que supón o 3,5% do capital social do banco, segundo indicou a asociación.