O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, atribuíu a unha "desaparición voluntaria" tras unha "discusión" no domicilio familiar o caso da moza de 17 anos de Narón (A Coruña) que faltaba do seu domicilio desde o luns.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Finalmente, foi localizada "en bo estado", segundo informou SOS Desaparecidos, que desactivou a alerta difundida.

Tamén o delegado do Goberno en Galicia confirmou, coincidindo coa presentación do Plan de Turismo Seguro deste ano, que foi o pai quen avisou da súa aparición.

En concreto, o proxenitor da menor desaparecida presentara na tarde do luns na Comisaría da Policía Nacional de Ferrol denuncia pola desaparición da moza, de 17 anos.