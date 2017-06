O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou este martes que o Executivo galego "traballa intensamente estes días" para que o operativo contra incendios forestais "estea disposto" e sinalou que, a partir do 30 de xuño, haberá "un número moi superior" ás 3.000 persoas que xa traballan no dispositivo.

Así o sinalou Alfonso Rueda en Ourense, onde acudiu con motivo da inauguración do 'I Congreso Rede Localis. As entidades locais ante a transparencia e a innovación', organizado pola Deputación provincial en colaboración coa Rede Localis e a Universidade de Vigo.

Preguntado polas protestas de traballadores do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) polo que consideran "escasa cobertura das prazas vacantes deste servizo" na provincia de Ourense, Rueda lembrou que o próximo 30 de xuño terá lugar a reunión entre todas as administracións que traballan no dispositivo contra incendios para coordinar actuacións.

O vicepresidente confirmou que a Xunta "está a traballar intensamente estes días" para que "o enorme dispositivo contra incendios" que se activa cada ano "estea disposto" para esa data "en toda Galicia e mesmo na provincia de Ourense".

Tamén manifestou que este operativo estará composto, non só polas "máis de 3.000 persoas que están a traballar a día de hoxe", senón por "un número moi superior", aínda que non precisou ningunha cifra concreta.

As declaracións de Alfonso Rueda producíronse dúas horas antes da manifestación convocada polos sindicatos do SPDCIF, ás 11,30 horas, á porta da delegación territorial de Medio Ambiente en protesta pola falta de persoal para a campaña de verán.

MANIFESTACIÓN

Medio cento de traballadores contra incendios da Xunta en Ourense concentráronse para reclamar a cobertura das prazas que quedaron baleiras nos últimos anos por baixas, substitucións ou vacacións no servizo público de loita contra os incendios.

O presidente do comité de empresa de Medio Rural na provincia, Óscar Rodríguez, demandou unhas "condicións de traballo dignas" neste servizo e pór fin ao que cualificou como unhas "paupérrimas condicións" laborais que levan á situación de que haxa brigadas "conformadas por unha soa persoa".

Rodríguez informou de que das 83 prazas baleiras constatadas polos sindicatos, "Medio Rural só garante que se cubrirán 22". Trátase de tres prazas máis das que estaba previsto contratar a finais de maio, cando tivo lugar a primeira protesta.

Así, Rodríguez advertiu de que o dispositivo do SPDCIF está "case desmantelado", con distritos como Verín-Viana ou Bande-Xinzo (que o pasado ano encabezaron a superficie de terreo queimado) nos que "está máis do 25% das prazas sen cubrir".

BRIGADAS "DUNHA SOA PERSOA"

Como exemplo sinalou que a única brigada helitransportada na que o persoal é da Xunta, en Vilamaior, "está inoperativa por falta de persoal e porque non ten helicóptero".

Tamén alertou de situacións como o incendio do luns en Melón, no que "participaron dúas brigadas cun compoñente cada unha, cando deberían estar compostas por cinco persoas".

Para o presidente do comité de empresa esta situación "pon en perigo" o patrimonio natural da provincia e, mesmo, a integridade dos traballadores.

Antes da protesta os traballadores gardaron un minuto de silencio en solidariedade e para transmitir "as condolencias" dos empregados dos servizos públicos de loita contra o lume "ante a dantesca situación vivida" este fin de semana polos seus "compañeiros" portugueses.