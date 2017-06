AM.-Máis de 67.000 escolares afectados por incumprimento do 65% de servizos mínimos deste transporte, segundo a Xunta

A Xunta cifrou nun 65% o incumprimento dos servizos mínimos do transporte escolar --establecidos para o 100% das liñas da comunidade--, de modo que, segundo os seus datos, ata 67.500 escolares víronse afectados pola folga de autobuses.

No relativo a liñas regulares, a Consellería de Infraestruturas manexa datos provisionais proporcionados tan só por parte das empresas de transporte que sitúan no 40% o seguimento do paro, pero recoñece que a afección aos servizos foi moito maior porque "diferentes piquetes están a vulnerar os dereitos dos traballadores impedindo a saída de autobuses das estacións".

Neste caso --no que os servizos mínimos alcanzan ao 40%--, o departamento que dirixe Ethel Vázquez apunta tamén a un "elevado grao de incumprimento", próximo ao 75%.

Neste contexto, a consellería emitiu un comunicado de prensa no que chama a "a responsabilidade no cumprimento dos servizos mínimos" na folga e ao "respecto aos dereitos dos traballadores e as necesidades dos escolares".

Infraestruturas destaca que mantén a súa "oferta de diálogo" ás centrais para analizar os aspectos laborais do plan ao que se opoñen, e a súa disposición, así mesmo, a estudar "as propostas" da patronal.

Ademais, empraza aos empresarios do transporte a negociar cos traballadores a renovación dos convenios colectivos, que teñen carácter provincial.

As CIFRAS DAS OUTRAS DOUS PARTES

Pola súa banda, os sindicatos elevan o seguimento a un 90% ou mesmo un 95% e aseguran que se os servizos mínimos non se están cumprindo é porque os traballadores así o queren e tras o desacordo na súa fixación.

O tres federacións máis afectadas polo novo plan de transporte da Xunta --a primeira fase prevé paliar a renuncia á prestación de servizos en 500 liñas-- calculan un seguimento medio do 80%, mentres que a outra federación --afectada nun 10% por ese documento-- asegura que os servizos mínimos si se prestaron.