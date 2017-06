Investigan a unha muller que se negou a realizar a proba de alcoholemia tras sufrir un accidente en Rábade (Lugo)

A Guardia Civil de Lugo investiga a unha muller veciña de Narón (A Coruña), de 33 anos de idade, por negarse a realizar a proba de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Rábade.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 21,25 horas do luns a Central Operativa de Servizos da Guardia Civil de Tráfico de Lugo recibiu unha chamada telefónica que informaba dun accidente no quilómetro 516,6 da N-VI (Madrid-A Coruña), no termo municipal de Rábade.

Unha vez personados os axentes no lugar do accidente puideron constatar que se trataba da saída da vía dun turismo e posterior choque contra muro dunha vivenda.

Unha vez cerciorados de que a condutora se atopaba ilesa, os gardas puideron observar que "presentaba evidentes síntomas de atoparse baixo os efectos das bebidas alcohólicas", polo que foi cominada a realizar as probas de detección de alcol, ao cal se negou.

Respecto diso foi informada que esa conduta podía constituír un delito contra a seguridade viaria, a pesar do cal, segundo destaca a Benemérita, "persistiu na súa actitude".

Por iso, foi posta a disposición xudicial en calidade de investigada por senllos supostos delitos contra a seguridade viaria, tanto pola negativa a realizar as probas, "como polos síntomas evidentes que presentaba", segundo concretan as mesmas fontes.