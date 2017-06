Os deputados do PPdeG rexeitaron cos seus votos unha moción impulsada polo BNG, que si apoiou En Marea, na que se pedía á Xunta presentase antes de que acabe xuño a súa "proposta concreta" para o novo modelo de financiamento autonómico. O PSdeG, partidario de abordar esta cuestión cando finalice o seu traballo a comisión de expertos activada en Madrid, abstívose.

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, cualificou de "extemporánea" a petición do BNG e lembrou que o informe técnico non estará sobre a mesa ata agosto. Ao seu xuízo, anticipar a postura de Galicia "debilitaría" a súa posición negociadora, polo que os populares rexeitan facelo, igual que non o fixo "ningunha outra comunidade".

En detalle, a iniciativa do BNG instaba á Xunta a presentar, antes de que finalizase o mes de xuño en curso, a súa "proposta concreta" ante o proceso de elaboración dun novo sistema de financiamento e sumaba a petición de que dita proposta fose debatida nun pleno específico no actual período de sesións dentro do Pazo do Hórreo.

Encargada de defendela, a deputada Noa Presas (BNG) reivindicou a necesidade de que o debate sobre o financiamento autonómico déase no ámbito "político" e que non estea centrado na comisión de expertos activada no ámbito estatal. Tamén demandou o sistema de cota e plena autonomía galega para deseñar a política fiscal autonómica.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, pola súa banda, considerou acertado que o BNG leve o debate á Cámara, pero aludiu ao traballo da comisión de expertos, que terá unha proposta "a principios de agosto". Por iso, manifestou que nese prazo debería "inserirse a moción" nacionalista.

"A idea paréceme ben, pero habería que levala aí, a partir de setembro", sinalou Leiceaga, quen, do mesmo xeito que Puy, tamén lembrou que no Parlamento xa sentaron uns criterios básicos sobre o papel que debe xogar a comunidade (pactados en febreiro por PSdeG e PPdeG sobre a base dunha moción socialista).

Pola súa banda, Manuel Lago (En Marea) aplaudiu a iniciativa e esgrimiu que "poucos debates máis relevantes" vanse a dar na Cámara que o que incumbe ao financiamento autonómico. Tamén incidiu en que este non é un debate que deba darse "nunha comisión de expertos", senón no ámbito político, á vez que insistiu en que "fan falta" máis de 2.000 millóns de euros para "recuperar o que había antes do austericidio".

"NON IMOS A DEBILITAR" A POSICIÓN GALEGA

Pola súa banda, o popular Pedro Puy subliñou o papel da comisión de expertos. "Os técnicos fixarán un marco e despois virá a negociación política", remarcou o dirixente popular, quen tachou de "claramente extemporánea" a petición do BNG, ademais de subliñar que si se fixaron uns criterios básicos como avance de postura en Galicia, pero os nacionalistas "votaron en contra".

Así, insistiu en que pór xa sobre a mesa unha proposta máis perfilada "debilitaría" a posición negociadora de Galicia. "Ningunha comunidade fixou os obxectivos e nós non imos apoiar isto; preséntano porque están nunha campaña que eu creo que vai fracasar e que está baseada na mensaxe de 'España marxínanos e a Xunta non fai nada'", resolveu.

Pola súa banda, Noa Presas considerou que "a maior crítica" á Xunta fíxoa o propio Puy ao "reducir" toda a súa actividade a "as propostas pactadas co PSdeG" e rexeitou aceptar a emenda dos socialistas (que posteriormente se abstiveron na votación). "Nós pensamos que agora é o momento do debate político e non da comisión de expertos", resolveu.

REXEITADAS POLO PP

Por outra banda, o PP tamén rexeitou unha moción defendida por Antón Sánchez (En Marea) na que se instaba a adoptar varias medidas (como a modificación da lei que regula o imposto sobre contaminación atmosférica) para reducir as emisións industriais contaminantes, que si contou co apoio do resto da oposición.

O parlamentario Gonzalo Trenor destacou o traballo do Executivo autonómico nesta área e sinalou que En Marea "o que quere é os peches das factorías das Pontes e Meirama". "E logo virán o de Reganosa e outros, porque a súa política do peche non é nova, xa pediron o de Sogama, Ence e un boicot para Inditex. Está no ADN da súa organización", afeou.

Os populares tamén rexeitou unha terceira moción, defendida esta vez polo socialista Abel Losada, relativa a garantir a substitución xeracional nos negocios dos autónomos na comunidade.

De novo, o resto da oposición apoiou a moción socialista, que non saíu adiante polos votos en contra do grupo maioritario. A parlamentaria do PPdeG Cristina Romeu argumentou que a Xunta xa está a elaborar medidas neste sentido e que o fai, ademais, "desde o consenso co sector". "Menos poesía e máis orzamento", pediulle Losada.