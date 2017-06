A Comandancia da Guardia Civil de Pontevedra recolle 2.000 litros de leite para bancos de alimentos

Os axentes da Comandancia da Guardia Civil de Pontevedra participaron na campaña 'Ningún neno sen bigote', posta en marcha pola Obra Social La Caixa, na que recolleron 2.000 litros de leite que serán repartidos entre bancos de alimentos co fin de que todos os menores de familias sen recursos poidan dispor da súa achega láctea diaria.

A campaña está enfocada á época estival cando moitos comedores escolares pechan e descenden as doazóns ás entidades sociais. Segundo explicou o comandante José Corral, os axentes que traballan no Plan Director de Mellora da Convivencia Escolar e tamén os do Seprona encargáronse de dinamizar esta iniciativa.

Pola súa banda, o representante en Pontevedra da Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo José Luís Doval agradeceu esta achega que considera "moi importante" para manter o seu stock deste alimento no verán.

Ata a Comandancia de Pontevedra tamén acudiron para participar neste acto o representante da Obra Social de La Caixa José María Landín, e a subdelegada do Goberno na provincia, Ana Ortiz, que destacou a solidariedade mostrada polos axentes con esta iniciativa.