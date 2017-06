A oposición de Monforte de Lemos (Lugo) presenta unha moción de reprobación do alcalde socialista

O Partido Popular, Espera Monforte e o catro edís que deixaron a pasada semana o BNG rexistraron unha moción de reprobación do alcalde, o socialista José Tomé, para o seu debate no próximo pleno que se celebrará o luns 26 de xuño, ás 20,30 horas.

O alcalde de Monforte, José Tomé, na presentación das festas do concello

Con esta moción, á que tivo acceso Europa Press, os grupos municipais e os edís asinantes buscan "expresar de forma pública" o seu desacordo coa "conduta" do alcalde, coas súas decisións e actuacións.

E é que os dez concelleiros que secundan o escrito, todos excepto os do PSOE e o que queda no BNG, Emilio Sánchez, poñen ata nove casos como exemplo da actitude "prepotente" do rexedor socialista.

Así, entre outras cuestións, acusan o alcalde de "mostrar un comportamento ditatorial e prepotente" coas portavoces dos grupos da oposición que, segundo sinala a moción, "maniféstase na actitude persoal pero tamén no anuncio sen pudor de que non dará cumprimento aos acordos plenarios".

Decisións

Tamén aseguran que o goberno socialista trasladou á corporación para a súa aprobación unha proposta de acordo coa concesionaria Aqualia "que prexudicaba os intereses do Concello, ao recoñecer como investimentos 700.000 euros de obras que estaban no marco das obrigacións da empresa".

Ademais, critican que o rexedor "ignore sistematicamente os acordos plenarios" nos que a corporación instaba o alcalde a "cuantificar os prexuízos derivados dos incumprimentos da concesionaria Aqualia" e a "formular a reclamación dos mesmos".

Esta moción conta co apoio de 10 dos 17 edís da corporación municipal polo que posiblemente sairá adiante. O único concelleiro que non asinou o escrito é o do BNG Emilio Sánchez, cousa que si fixeron os seus catro excompañeros, que polo momento non decidiron se continuarán ou non coas súas actas tras abandonar o grupo municipal nacionalista.