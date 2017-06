Máis de 250 axentes sumaranse este verán aos labores de seguridade no marco do Plan de Turismo Seguro

Un total de 252 axentes sumaranse nos meses de verán aos persoais da Garda Civil e a Policía Nacional en Galicia no marco do Plan de Turismo Seguro, que arrincará o 1 de xullo, segundo informou o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva.

Presentación do Plan de Turismo Seguro | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, xunto ao xefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez, e o xeneral xefe da XV Zona da Garda Civil, Ángel Alonso, Villanueva presentou o plan cuxo obxectivo é informar os visitantes das medidas que deben ter en conta para evitar ser vítimas de delitos.

Tamén busca mellorar a seguridade nas zonas costeiras, no camiño de Santiago e na contorna da catedral compostelá. Respecto diso, Villanueva dixo que se busca "extremar" estas medidas de seguridade nos lugares de maior afluencia turística e tamén colaborar na loita contra os incendios.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

Sobre os 252 axentes, destacou que supón un aumento respecto ao ano pasado, cando se destinaron a Galicia 93 efectivos. Este verán, en todo o Estado serán máis de 2.600 os policías e gardas civís que se sumarán a este plan.

Por provincias, no caso dos 252 destinados a Galicia, un total de 75 serán para a provincia da Coruña; outros 29 para a de Lugo; 39 para a de Ourense e 88 para a de Pontevedra.

En concreto, un total de 170 axentes pertencen á Garda Civil e 82 á Policía Nacional. Todos eles desenvolverán o seu labor nos meses de xullo e agosto.

MEDIOS AÉREOS

A este número, sumaranse outros 21 distribuídos en helicópteros e o Grupo de Reserva e Seguridade (GRS) nun plan no que se inclúen catro medios aéreos operativos todo o verán.

Así mesmo, haberá seis escuadras de cabalaría, que estarán vinculadas sobre todo o Camiño de Santiago. Respecto diso, Villanueva precisou que este ano se prevé un 12 por cento máis de peregrinos en relación ao ano anterior, cando houbo un total de 277.854 persoas realizando o mesmo.