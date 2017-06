Rueda fixa como obxectivos da Xunta na negociación do plan de transporte conservar empregos e servizos no rural

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este martes en Ourense que as actuacións que leva a cabo a Xunta para a implantación do plan de transporte público de Galicia "son para preservar os postos de traballo e os servizos", especialmente nas zonas do rural.

Así o sinalou un día despois do plantón á Consellería de Infraestruturas por parte dos sindicatos e patronal do transporte, que non acudiron ás reunións previstas para analizar a posta en marcha do Plan de Transportes de Galicia.

"Como sempre que hai un conflito ou unha folga o que queremos é que se solucione canto antes e desde logo con vontade negociadora", destacou o vicepresidente da Xunta, que tamén asegurou que "espera" que se poida chegar a unha solución satisfactoria.

Rueda deixou claro que as actuacións que está a realizar o Executivo autonómico para propiciar un diálogo e unha negociación que permita a posta en marcha da primeira fase do plan de transporte público "son por preservar os postos de traballo e por preservar os servizos de transporte", sobre todo nas zonas rurais onde "resultan fundamentais".

PLANTÓN DOS REPRESENTANTES DO SECTOR Á CONSELLERÍA

Os sindicatos de transporte estaban chamados onte, luns, a unha reunión na Consellería de Infraestruturas, pero rexeitaron acudir despois de que se cambiase a convocatoria inicial e citáseselles de forma independente aos portavoces das asociacións empresariais. Só acudiu a Federación de Empresarios de Transporte de Pasaxeiros (Fegatravi), que representa a un 10% do sector afectado.

Os restantes representantes remitiron un escrito conxunto á Consellería no que confirmaban a súa disposición a reunirse en calquera momento, pero sempre que estivesen presentes as federacións que aglutinan ás compañías de transporte.

Tamén a patronal do transporte rexeitou o que cualificou como un "cambio unilateral" na convocatoria e demandou ao Executivo galego a "imprescindible paralización" do novo plan de transporte público da Xunta de Galicia e que se retome a súa elaboración "con rigor, calma e profesionalidade".