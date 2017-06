Un empresario pontevedrés nega estafar a Toyota por enviarlle area en lugar de po catalítico

O empresario Javier A., de orixe cubana e radicada en Mondariz (Pontevedra), declarouse inocente da acusación de estafa pola que este martes se sentou no banco dos acusados da Sección Cuarta da Audiencia Provincial, onde negou estafar a Toyota co envío de area en lugar de po catalítico.

En concreto, a Fiscalía pide para el unha condena de seis anos de prisión e multa dun millón de euros por enganar a Toyota enviando area en lugar de po catalítico.

Segundo explicou o procesado ao tribunal, a empresa que rexentaba, Newtec Reciclyng, era provedora de catalizadores da multinacional xaponesa Toyota, que tamén lle acusa de estafa e reclámalle o que pagou por uns colectores de material falsificado.

O home exportaba po catalítico produto de triturar catalizadores gastados que ten un alto contido en metais preciosos. Aínda que o fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, insistiu en pedir á acusado información sobre os seus provedores e outros detalles da súa empresa Newtec Reciclyng, o empresario rexeitou dar explicacións.

Segundo comentou, non quere que esa información sexa aproveitada pola multinacional xaponesa, e é que o seu defensa vira ao redor dunha suposta estratexia de Toyota para conseguir a patente de Javier A. para obter po de catalizadores de coches.

Por leste mesmo motivo o acusado rexeitou contestar as preguntas da avogada da acusación particular. O empresario tamén explicou que el se limitaba a contratar o seguro, pero non o transporte dos colectores.

A filial do grupo automobilístico Toyota Tsusho Europe pagaba por adiantado o 80 por cento do cargamento e el enviaba o material a Xapón. Cando se recibía a mercadoría, abonábanlle o 20% restante, segundo explicou. E tamén asegurou que cada colector era inspeccionado por alguén de Toyota nas instalacións de Newtec en Ponteareas.

ACCIÓNS

O nove primeiros envíos realizáronse sen problemas pero todo cambiou, segundo afirmou na sala, por mor da proposta de Toyota de comprar a metade das accións da súa empresa por un millón e medio de euros.

O procesado manifestou que, por aquel entón, entre os anos 2008 e 2009, "gañaba cinco millóns e medio ao ano", polo que declinou a proposta dos xaponeses. "E, a partir de aí, notei un cambio", segundo declarou, por parte da multinacional nipoa.

Respecto diso, asegurou que Toyota empezou a porlle problemas ao efectuar os pagos, o que lle levou a presentar unha querela contra a firma automobilística por falta de pagamento.

BURLAR OS CONTROIS

Pola contra, a Fiscalía sostén que, a partir de entón, o acusado ideou un sistema para burlar os controis estafando máis de 920.000 euros mediante o envío de 36 recipientes manipulados.

Por este caso, Javier A. foi protagonista de singulares protestas ao crucificarse ante os xulgados de Ponteareas, percorrer 50 quilómetros cunha cruz ao lombo ou repartir panfletos en contra dun xuíz disfrazado de Mickey Mouse.