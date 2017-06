Proactiva Open Arms incorporará en xullo a tarefas humanitarias no Mediterráneo ao antigo remolcador 'Ibaizabal'

A ONG Proactiva Open Arms, fundada en 2015 por Óscar Camps, incorporará en xullo aos labores humanitarios que presta no Mediterráneo central un antigo remolcador, doado polo grupo Ibaizabal chamado 'Open Arms'. O buque ten capacidade para acoller a 400 refuxiados, número que, sen facer perigar as condicións do mesmo, podería ampliarse ata 600 persoas.

Membros e colaboradores da ONG Open Arms. | Fonte: Europa Press

Así o expuxeron membros desta organización, entre eles o seu fundador, Óscar Camps, a bordo do remolcador no porto da Coruña, onde tiveron lugar os labores de remodelación.

De 37 metros de eslora e construído en aceiro en 1974, este remolcador conta cunha longa traxectoria na frota de Salvamento Marítimo. De feito, interveu na catástrofe marítima do 'Prestige'.

Agora, está previsto que parta o domingo de augas da Coruña para, a partir de xullo, reforzar en augas do Mediterráneo central as tarefas de axuda humanitaria fronte ás costas de Libia durante o verán e os meses posteriores.

EQUIPO DE RESCATE

Para iso, e cun investimento de máis de 600.000 euros, renováronse os equipos e habilitáronse lavabos, comedor, camarotes e enfermaría adaptados para aloxar a seis tripulantes e os voluntarios necesarios para gobernar dúas lanchas rápidas de rescate que operarán xunto ao remolcador 'Open Arms'.

Ademais, habilitouse unha zona de máis de 100 metros cadrados en cuberta para que poida albergar ata 400 persoas en caso de necesidade.

Este remolcador, presentado na xornada en que se conmemora o Día Mundial do Refuxiado, reforzará a presenza da ONG, que actualmente tiña na zona o 'Golfo Azurro', que tiña alugado, tras iniciar a súa etapa co veleiro de luxo 'Astral', doado por un empresario.

Con eles, Camps lembrou que procederon ao rescate de "máis de 20.000 persoas", un labor na que remarcou a axuda dos voluntarios e para a que destacou tamén o apoio económico a través de doazóns. "O 97% do orzamento son doazóns", lembrou a este respecto.

s

CONDICIÓNS DOS REFUXIADOS

Sobre a situación na que chegan os refuxiados, tanto o fundador de Proactiva Open Arms como o capitán do buque, Andreu Rul.lan, incidiron en que as condicións nas que se atopan son "cada vez peores". "As mulleres chegan esnaquizadas, violadas e agredidas, e os homes con tiros porque cando tentan axudalas dispáranlles", explicou.

"As políticas migratorias non teñen ningún éxito", incidiu, á súa vez Óscar Camps, quen, con motivo do Día Mundial dos Refuxiados, ofrecerá unha conferencia na Autoridade Portuaria da Coruña. Sobre a mesma, e preguntado respecto á mensaxe que transmitirá na súa intervención, remarcou que o seu obxectivo é trasladar o testemuño das súas vivencias na axuda aos refuxiados.

"Contar o que vimos para chegar ao momento de indignación", resumiu. Á "indignación" da sociedade ante a situación que viven estas persoas é á que apelou tamén para lograr que as administracións "se sensibilicen un pouco".

As súas palabras foron referendadas por Andreu Rul.lan quen insistiu en que as persoas que rescatan chegan "con queimaduras de segundo grao" pola mestura de gasolina e auga salgada que hai nas pateras. "Non veñen, senón que se van", engadiu ao subliñar que se "arriscan" para facer unha viaxe "de dúas ou tres anos".

Agora, esperan poder axudalos con este novo buque que lles permitirá axudar aos refuxiados tamén no inverno. Para este traballo contarán cun equipo de seis rescatadores, dous médicos, e sete membros da tripulación, ademais de dous xornalistas.