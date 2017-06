A consulta de acto único do CHUS atendeu a 56 pacientes con ELA da área compostelá no último ano

A consulta de acto único do Hospital Clínico de Santiago atendeu a 56 pacientes con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) da área compostelá no último ano, con consultas cada tres meses.

Unidade dela do Hospital Clínico de Santiago. | Fonte: Europa Press

Así o informou a xerencia sanitaria compostelá con motivo da conmemoración este mércores do Día Mundial da ELA, que representa a terceira enfermidade neurodexenerativa máis frecuente.

A unidade multidisciplinar atende a outros 20-30 pacientes ao ano procedentes de toda Galicia na consulta de segunda opinión diagnóstica, o que supón máis de 200 pacientes no últimos dez anos, segundo sinalan as mesmas fontes.

O Servizo de Neuroloxía da xerencia compostelá, dirixido por Julio Pardo, hai dous anos coordinou a posta en marcha da consulta de acto único que presta unha atención multidisciplinar a estes pacientes.

Segundo explica a xerencia de Santiago, o paciente é atendido o mesmo día nunha mesma consulta de forma sucesiva polo neurólogo, o especialista en patoloxía respiratoria e o especialista en nutrición, o que evita desprazamentos innecesarios aos usuarios.

MELLORA A SUPERVIVENCIA

Pardo destacou que "se comprobou que a atención en equipos multidisciplinarios mellora a supervivencia e calidade de vida destes pacientes, ao realizar un seguimento estrito e detectar a tempo as posibles complicacións respiratorias ou problemas para a deglución ou do estado nutricional e adoptar as medidas adecuadas en cada momento evolutivo da enfermidade".

A Esclerose Lateral Amiotrófica é unha enfermidade que os neurólogos diagnostican con certa frecuencia, xa que ten unha incidencia entre un e dous casos novos por cada 100.000 habitantes e ano, e unha prevalencia de 4-6 casos por cada 100.000 habitantes.