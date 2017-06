O xulgado desestima a petición de Nueva Pescanova e confirma a obrigación asumida coa anterior xestión

O Xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra desestimou, salvo por dúas obrigacións accesorias en cada un dos contratos, a petición de Nueva Pescanova de que se declarasen nulos os contratos de medidas de apoio e de regulación dos mecanismos de pago, ambos os formalizados en escritura de 27 de outubro de 2015, segundo informou a 'vella' Pescanova á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Factoría de Pescanova | Fonte: Europa Press

En concreto, a sentenza, con data 15 de xuño de 2017, confirma as obrigacións asumidas por Nova Pescanova fronte á anterior xestión nos convenios e acordos celebrados entre ambas as partes a través dos cales se viñeron estruturando as súas relacións recíprocas desde a reorganización do grupo.

Desta forma, os tribunais lembran a Nova Pescanova a súa obrigación de seguir prestando á 'vella' Pescanova as medidas de apoio previstas no proxecto, medidas que estaban a ser "deliberadamente incumpridas" pola nova xestión nos últimos tempos, e que deberá "respectar sen maior demora nin escusa", segundo sinalou a participada.

Con todo, o xulgado anulou dúas cláusulas contractuais que se refiren ao tipo de interese de demora do 20% que deberá abonar Nova Pescanova polo atraso no cumprimento das súas obrigacións, á penalización contractual fixada polo devandito incumprimento e á perda do beneficio do prazo de determinadas débedas da nova xestión fronte á anterior en caso de incumprimento por parte de Nova Pescanova, polo que a 'vella' Pescanova considera que a multinacional carece de motivo algún fundado en Dereito para deixar de cumprir os seus compromisos contractuais.

Desta forma, a antiga xestión da pesqueira, que conta co 1,6% do capital social da firma, sinalou que os tribunais volven confirmar a "legalidade e eficacia" dos acordos que estruturan as relacións societarias entre a súa firma e Nova Pescanova.

As accións da 'vella' Pescanova, que regresou hai unhas semanas á Bolsa tras levar suspendida catro anos, anotábanse unha alza superior ao 31%, ata intercambiarse a un prezo de 1,865 euros tras coñecerse a sentenza.

Pola súa banda, Nueva Pescanova remitiu un comunicado no que sinala que a sentenza considera que a antiga Pescanova, na súa condición de administradora "transitoria e provisional" da compañía, infrinxiu os seus deberes de lealdade como administrador ao impor cláusulas "evidentemente gravosas para Nueva Pescanova".

A sentenza tamén declara que a antiga Pescanova vulnerou os seus deberes de lealdade como administradora e incorreu en conflito de interese, ao subscribir estes contratos que se excedían do contido do convenio.

Nueva Pescanova presentou unha demanda contra a antiga Pescanova en referencia a contratos unilateralmente decididos o 27 de outubro de 2015 polo consello de Pescanova inmediatamente antes da Xunta Xeral de Socios desta última, onde a anterior xestión perdeu o control de Nueva Pescanova, polo seu contido abusivo.

Estas cláusulas impuñan penalizacións de ata dous millóns de euros a Nueva Pescanova en caso de non cumprir cunhas obrigacións auto-outorgadas e unilateralmente impostas pola antiga Pescanova e establecía pagos cun tipo de interese do 20% en caso de atraso.

A decisión de acudir aos tribunais por parte de Nueva Pescanova produciuse tras os "infrutuosos e reiterados esforzos" da actual xestión de conciliar posturas para solucionar estes e outros conflitos entre ambas as partes.