Detidos tres individuos de Porto do Son e Ribeira (A Coruña) por un roubo con forza nunha vivenda

A Garda Civil detivo a dous veciños de Porto do Son (A Coruña) e a un da localidade coruñesa de Ribeira como presuntos autores dun delito de roubo con forza nunha vivenda.

Detidos tres individuos de Porto do Son e Ribeira por un roubo nunha vivenda. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon nunha vivenda do lugar de Tarrío onde, tras fracturar unha xanela e dúas portas interiores, puideron acceder a todas as estancias da casa. Alí, provocaron "unha gran desorde", segundo engaden as mesmas fontes, e subtraeron obxectos valorados en máis de 10.000 euros, entre eles unha colección de selos e moedas, a parte dos danos.

Froito das investigacións realizadas pola Garda Civil, foi detido o pasado 16 de xuño J.C.G.C. e recuperouse parte das xoias denunciadas como sustraídas. Posteriormente, na mañá deste martes pasaron a disposición xudicial outros dous detidos polo mesmo roubo, B.M.S. e F.M.A., quen puxeran á venda parte dos obxectos roubados en varios negocios de compravenda de localidades limítrofes, entre eles unha caixa de moedas de prata.

Entre os obxectos recuperados froito da investigación, segundo apunta a Benemérita, inclúese unha lijadora, sete xoias de ouro, 173 billetes de colección de distintos países, unha cubertería e un kit de teclado e rato.

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución número 2 de Noia.