Galicia rexistra record de exportacións o primeiro cuadrimestre, cun aumento do 10,8%

As exportacións de Galicia ao exterior creceron un 10,8% entre xaneiro e abril con respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Estas cifras, segundo destacou a Xunta nun comunicado, supoñen unha "nova marca histórica" para Galicia, que vendeu ao exterior 7.052,7 millóns de euros no que vai de ano, o que supón a cifra máis alta rexistrada nun primeiro cuadrimestre.

Deste xeito, a Comunidade galega logrou no que vai de ano a segunda mellor balanza comercial de España, sumando 1.394,4 millóns de euros.

Neste primeiro cuadrimestre, destacan os incrementos de sectores crave como o metalúrxico, cun 22,8%; o do moble, cun 20,1%; a industria agroalimentaria, que sobe un 13,1%, ou o téxtil, cun 10,6%.

Ademais, o sector naval logrou exportar 267,8 millóns de euros. Por áreas xeográficas, aumentan as vendas a América Latina nun 87,2%; a Bélxica, cunha subida do 29,7%; a Marrocos, cun 24,5%; a Italia, cun 12,4%; ou a Xapón, cun 10,9%.

No referido ao mes de abril, as exportacións galegas soben un 4,3% con respecto ao mesmo mes do ano anterior, mentres que no conxunto de España baixan un 2%.

VALORACIÓN DO CONSELLEIRO

Respecto diso, en declaracións aos medios durante unha visita a Valença do Minho (Portugal), o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, subliñou que estes datos "seguen consolidando a tendencia na cal Galicia está a demostrar que grazas ás políticas de innovación e ás políticas industriais cada vez é máis competitiva".

Neste sentido, apuntou que a Administración galega seguirá apoiando o esforzo e os resultados positivos que rexistra o tecido empresarial.

Así, subliñou que se seguirá traballando pola internacionalización e por abrir novas oportunidades de negocio, lembrando a recente viaxe a China encabezado polo presidente da Xunta.