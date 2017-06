O Eixo Atlántico pide a instalación da Axencia Europea do Medicamento no norte de Portugal

O Eixo Atlántico reclamou a instalación da Axencia Europea do Medicamento no norte de Portugal, unha medida que reportaría, ao seu xuízo, vantaxes ás industrias farmacéuticas galega e lusa.

Así se recolle nunha carta remitida polo presidente do Eixo, Ricardo Río, ao Primeiro Ministro de Portugal, Antonio Costa, na que transmite o desexo deste organismo de que a Axencia Europea do Medicamento instálese no norte do país, nunha das dúas cidades que presentaron a súa candidatura: O Porto ou Braga.

Segundo lembrou o Eixo Atlántico, "Lisboa xa ten a Axencia Europea de Seguridade Marítima, e Vigo a Axencia Europea de Pesca". Por iso, apostou por unha das dúas cidades do norte de Portugal, é dicir, da eurorrexión, para a Axencia Europea do Medicamento.

"Podería ser un impulso extraordinario para o desenvolvemento dunha potente industria farmacéutica, tanto en Galicia como no Norte de Portugal", apostilou Ricardo Río na súa carta, e solicitou ao Primeiro Ministro formalmente o seu apoio para que se faga realidade esa iniciativa.