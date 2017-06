As enfermeiras que atoparon a Isabel Fuentes asasinada na súa habitación do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) o 8 de maio de 2015 confirmaron este martes que o seu esposo e presunto asasino, Aniceto R., "comportábase de maneira normal" e non mostrara ningún comportamento estraño antes da agresión.

A súa opinión foi corroborada polo resto das enfermeiras que atendían esa noite á muller e que declararon na segunda das xornadas do xuízo que se celebra na Audiencia Provincial de Ourense contra Aniceto R. por dous delitos de asasinato tentado e de asasinato consumado.

"Non mostraba trazos dunha enfermidade mental, era amable con ela e connosco", sinalou a enfermeira que atopou na cama o corpo sen vida de Isabel Fuentes e o do seu esposo e presunto agresor no chan da habitación, tras autoinfligirse un corte no pescozo supostamente coa mesma arma.

As súas compañeiras de planta sinalaron que o acusado era "correcto", que "mantiña unha actitude cariñosa e amable" coa súa esposa e mesmo que días antes se botou a chorar porque "a súa muller se ía a morrer e dicía que a necesitaba".

Todas explicaron que cando entraron na habitación atoparon o corpo sen vida da vítima "cunha gran mancha de sangue" na zona abdominal e ao seu esposo nun charco de sangue no chan e cun coitelo moi preto del, debaixo da cama.

AXENTE

Un panorama similar foi o que relatou o primeiro axente que chegou ao lugar dos feitos e que explicou que á súa chegada a vítima presentaba unha gran mancha de sangue no peito e tiña "parcialmente levantado" o camisón.

No chan había "un rastro de sangue" que correspondía a Aniceto R., pero cuxo corpo fora retirado para ofrecerlle asistencia médica de emerxencia.

O axente dixo que se atopou unha nota manuscrita nunha chaqueta que se atopaba encima da cama e que a suposta arma do crime achábase dentro dunha bolsa de plástico negro, tamén no leito de Isabel Fuentes.

Ningún dos axentes puido ver a arma no lugar sinalado polas enfermeiras, debaixo da cama da vítima, e tampouco puido explicar quen colocou o coitelo dentro dunha bolsa e encima da cama.

ARMA DO CRIME

A avogada da acusación particular, Beatriz Seijo, sinalou á saída do xuízo que "non hai ningunha dúbida" de que a arma atopada na habitación de Isabel Fuentes, un coitelo de deshuesar con mango amarelo, é a mesma que a que se empregou para agredir á muller e acabar coa súa vida.

Así, mostrouse confiada en que as probas científicas previstas para os dous días que restan de xuízo sirvan para demostrar que a arma foi recollida "adecuadamente" e que "se pechen as probas" para concluír que o acusado é culpable dos feitos.

PRIMEIRA AGRESIÓN

Tamén declarou o médico que atendeu a Isabel Fuentes na súa casa de Pazos, tras a primeira agresión que recibiu a noite do 2 de abril de 2015, cando supostamente uns ladróns tentaran entrar a roubar na súa casa.

O médico explicou que atopou á muller no chan, en postura de decúbito lateral esquerdo e que durante a estabilización do corpo non viu ao marido da vítima, senón que recibiu axuda da muller que era a súa veciña.

O home que trasladou a Aniceto R. desde Verín ao CHUO explicou que durante a viaxe o acusado pareceulle un "home derrotado, nervioso e abatido".

OS FEITOS

Os feitos xulgados tiveron lugar o 8 de maio de 2015 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense cando o acusado supostamente asasinou á súa esposa Isabel Fuentes, cravándolle un coitelo.

A muller atopábase ingresada e recuperábase dun forte traumatismo cranioencefálico que, segundo relatara o seu marido, provocáranlle uns ladróns que tentaran entrar na súa casa a madrugada do 2 de abril.

Desde un primeiro momento a Garda Civil descartara a tese dunha agresión por roubo, xa que non atoparan a porta forzada e as investigacións apuntaban a unha posible agresión por parte do marido.

PETICIÓN DE PENAS

O home enfróntase a unha pena que oscila entre os 39 anos que pide a Fiscalía e os 49 que reclama a acusación particular exercida pola familia da vítima, por senllos delitos de asasinato tentado e asasinado consumado.

A defensa reclama sete anos, tres por un delito de lesións (por mor da primeira agresión, no domicilio conxugal) e catro por homicidio consumado, no que reclama unha atenuante en base a un trastorno mental do acusado.