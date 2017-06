De Guindos sinala que quen sacou os seus depósitos de Popular non tivo vantaxes fronte aos que os mantivo

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, afirmou que nos días previos á resolución de Popular produciuse unha gran saída de depósitos, tanto de institucionais como de comerciantes polo miúdo, pero que queren fixérono antes da resolución non tiveron vantaxes fronte aos que os mantiveron.

Luís de Guindos | Fonte: Europa Press

"O importante é que aqueles que sacaron depósitos antes non tiveron ningunha vantaxe comparativa en relación cos que mantiveron os depósitos en Banco Popular", explicou durante a súa intervención no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?', organizado pola APIE e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

O propio ministro recoñeceu a pasada semana no Congreso que algúns concellos e comunidades autónomas retiraron depósitos da entidade nos días previos ao proceso de resolución e venda e a presidenta do Consello de Supervisión do Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, asegurou o luns no Parlamento Europeo que hai "marxe" para que a Xustiza española investigue se estas institucións dispuñan de información privilexiada.

De Guindos, que participa nestas xornadas por sexto ano consecutivo como ministro, sinalou que houbo "moitas" saídas de depósitos de comerciantes polo miúdo, non soamente de almacenistas, derivadas das "enormes" caídas na cotización da acción.

Para o ministro, nalgunhas ocasións as saídas de depósitos de institucionais debéronse a que algúns investidores almacenistas dependen do rating da empresa, que no caso de Popular foi rebaixada en varias ocasións por parte das axencias de cualificación crediticia. En canto aos investidores comerciantes polo miúdo, a caída "moi intensa" do prezo da acción "xerou unha situación de alarma" que levou a "retiradas moi fortes" dos depósitos.

"Se había información privilexiada, non o sei", apuntou o ministro, que engadiu que a información sobre Popular era "bastante pública", polo que non cre "que ninguén se sorprendese das dificultades do banco".

O ministro recoñeceu que no Eurogrupo non se deron conta de que "un banco en resolución pode ter problemas importantes de liquidez" e, na súa opinión, se os problemas de Popular déronse no ano 2012, "non habería un comparador para un banco como o Popular".

De Guindos explicou que coñeceu a oferta firme de Santander na madrugada do 6 ao 7 de xuño, cando se produciu a resolución e posterior venda, tras o cal quedou "bastante tranquilo". O ministro cualificou de "triste" e "dolorosa" a situación final de Popular, pero puxo en valor que ao día seguinte da resolución e venda do banco os depósitos deixaron de saír "inmediatamente".

Para De Guindos, o final de Popular foi "o mal menor" respecto do que podería ocorrer no caso de non acometer a resolución, xa que "a alternativa sería o concurso", mentres que actualmente están garantidos os depósitos de menos de 100.000 euros, que no caso de Popular ascendían a uns 35.000 ou 36.000 millóns de euros.

De Guindos mostrouse "convencido" de que o FROB requirirá á Xunta Única de Resolución (JUR) que dea a coñecer o informe independente no que baseou a súa decisión de acometer a resolución de Popular, así como a análise posterior. "Deberíao publicar", dixo.

APOIA A PROHIBICIÓN DE CURTOS EN LIBERBANK

Por outra banda, De Guindos afirmou que a decisión da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de prohibir as posicións baixistas en Liberbank tivo unha formulación "correcta" e levou a reducir "enormemente a súa volatilidade".

Preguntado sobre se esta decisión debería tomarse sobre Popular ante as caídas no prezo da súa acción os días antes da súa resolución e venda, o titular de Economía apuntou que "no caso de Liberbank había cuestións específicas concretas que non xustificaban o ataque especulativo que se estaba producindo".

Con todo, o caso de Popular era diferente, segundo o ministro, xa que si existía unha información específica que provocaba as caídas do prezo da acción da entidade e que levou ao supervisor a "non prohibir as posicións baixistas.