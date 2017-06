A Deputación de Pontevedra financia unha investigación para usar drons na prevención de incendios

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asinou este martes no Pazo provincial un convenio de colaboración coa Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia (CINAE) que ten por obxecto desenvolver a investigación tecnolóxica que permita usar as informacións de satélites e drons en usos agro-forestais como o control e prevención dos incendios forestais.

A institución provincial achegará 170.000 euros para esta colaboración anual. O presidente do Padroado da Fundación CINAE e reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, explicou que esta investigación tamén quere contribuír á mellora ambiental coa prestación de servizos ao sector agro-forestal no control de especies invasoras que aumentan a combustibilidade dos nosos montes.

A Universidade de Vigo explicou que quere desenvolver un sistema de control e atención temperá co que poderá controlar vía satélite estes drones co obxectivo de que sobrevoen as zonas de incendios detectando novos focos de lume e delimitar os perímetros das lapas así como outros datos básicos para os servizos de extinción.

Carmela Silva expresou a súa satisfacción por poder asinar convenios "que teñen o punto de mira no beneficio da cidadanía" e valorou especialmente que estean dirixidos á prevención dos "efectos nefastos que provocan no noso territorio os incendios forestais".

BOLSAS

Por outra banda, a presidenta provincial e o reitor, tamén asinaron outro convenio polo que a Deputación achega 4.500 euros para becar a tres mulleres menores de 30 anos graduadas en Comercio Internacional para participar nunha visita á industria pesqueira islandesa, á Icelandic Fishieres Exhibition e ao congreso da Economía Azul que se celebra en setembro na capital islandesa.

O proxecto pretende favorecer a inclusión da muller entre os directivos do sector da pesca de Galicia abrindo unha ponte entre a formación universitaria e o coñecemento das experiencias do mesmo sector nun país puxante en materia pesqueira.