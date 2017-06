O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, ratificou a apertura dunha investigación interna por parte da Garda Civil en relación co que cualificou como un "disparo disuasorio" na poboación de Milladoiro, no municipio coruñés de Ames, durante un roubo.

En concreto, os feitos sucederon hai un mes aproximadamente cando axentes perseguían a uns individuos con motivo dun roubo nun establecemento hostaleiro.

Durante o operativo, "efectuouse un disparo", segundo confirmou a Benemérita, pero non houbo danos persoais nin materiais. Por iso, en función do regulamento da Garda Civil, abriuse unha investigación para "saber a orixe do disparo".

Respecto destes feitos, Villanueva sinalou que "non correu perigo a vida de ninguén" e que houbo un detido en relación co roubo, aínda que o sucedido, segundo precisou, motivou a apertura da investigación interna.

PELEXA EN LUGO

Por outra banda, preguntado sobre a agresión con arma branca rexistrada en Lugo na zona do casco antigo na madrugada do domingo, sinalou que houbo seis implicados, cun que requiriu ingreso hospitalario.

Ademais, situou en catro persoas o número de detidos. Mentres, sinalou que se puxo en marcha "un dispositivo común" entre Policía Local e Nacional.