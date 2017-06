A deputada do PSdeG Noela Blanco tivo este martes palabras de recordo para a situación que atravesan os refuxiados, pois 24 persoas "escapan do horror" cada minuto, e esixiu ao Goberno que "se cumpra" a lei e aténdanse debidamente "os dereitos humanos".

Ao comezo dun debate sobre escolas infantís no pleno do Parlamento, coincidindo co Día Mundial dos Refuxiados, a socialista ourensá enviou "un SOS ao Goberno de Mariano Rajoy".

"Que non considere que o refuxio é caridade", advertiu Blanco, para facer fincapé en que os Estados teñen "a obrigación" de cumprir a lei e permitir a entrada ás persoas que foxen de guerras e ditaduras.

Ao fío diso, a parlamentaria de En Marea Paula Vázquez Verao aludiu tamén á situación dos refuxiados, para lamentar que "seguen dramaticamente ás portas de Europa".