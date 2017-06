En Marea anuncia mobilizacións para denunciar a criminalización do colectivo okupa

En Marea mobilizarase para denunciar a criminalización e as actuacións “brutais e antidemocráticas” contra os cidadáns e os colectivos que apoian o movemento okupa logo do acontecido tras as protestas polo peche dun local social en Santiago de Escárnio e Maldizer.

Máis de 500 persoas na mobilización en apoio da okupa do Escarnio e Maldizer | Fonte: iria méndez

Así, e tras a detención de nove persoas vinculadas ás protestas das últimas semanas, En Marea suliña que respalda aos colectivos cidadáns que promoven o debate sobre a “necesaria utilidade social da propiedade, concepto por outra banda recollido non só no noso ordenamento xurídico senón en numerosos tratados internacionais”.

“Os que actúan de xeito incorrecto son os que pretenden criminalizar ideas, como as que defende o colectivo Escarnio e Maldizer; os que pretenderon crear un ambiente de alarma social contrario a que se puidesen exercitar os dereitos fundamentais de reunión ou manifestación; os que impiden informar libremente e amordazan á prensa, e os que se exceden no uso da forza poñendo en perigo a integridade física das persoas para protexer bens de menor valor”, indican nun comunicado.

Neste sentido, asegura que está contra a lei mordaza, a represión e as limitacións de dereitos. “Neste momento o PP só pretende criar unha cortina de fume para criminalizar unha manifestación que se celebrou sen ningún tipo de incidentes en algo que tape a súa trama de corrupción”, indica.