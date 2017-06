Bruxelas estuda como mellorar as regras de intervención temperá tras a resolución do Popular

O vicepresidente da Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, responsable da carteira de Servizos Financeiros, asegurou este martes que Bruxelas e as autoridades europeas de supervisión e resolución bancaria están a estudar como poden mellorarse as regras europeas para realizar intervencións temperás ante casos de entidades financeiras en dificultades.

"É tamén unha área que estamos a mirar agora co MUS (Mecanismo Europeo de Supervisión) e a JUR (Junta Única de Supervisión) para considerar se e como as normas poden mellorarse", sinalou ante a comisión de Asuntos Económicos e Monetarios da Eurocámara.

O político letón foi preguntado por esta cuestión despois de que o presidente do Consello de Supervisión do Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, explicase este luns ante a mesma comisión da Eurocámara as limitacións ás que se enfronta o BCE para poder actuar de forma temperá e pedise aos lexisladores unha revisión das normas.

Dombrovskis afirmou que as medidas de intervención temperá están "totalmente dispoñibles baixo as normas europeas" e que o seu obxectivo é "estabilizar as dificultades bancarias" e "evitar a resolución ou a liquidación" de bancos.

O vicepresidente do Executivo comunitario remarcou ademais que é "importante" que haxa unha "interacción" entre "a supervisión normal e a intervención temperá".

Con respecto ás palabras de Nouy sobre a necesidade de que o BCE poida actuar ante a elevada exposición de entidades financeiras a créditos dubidosos (NPL polas súas siglas en inglés), o letón lembrou que Bruxelas e os ministros de Economía da UE traballan nunha estratexia para reducir os niveis destes activos nos balances dos bancos, que discutirán no Ecofin de xullo.

Doutra banda, Dombrovskis evitou pronunciarse sobre a calidade do test de tensión da Autoridade Bancaria Europea (EBA), que Popular aprobou en 2016, pero subliñou que a entidade foi a terceira peor de todas as analizadas entón.

Así mesmo, preguntado polas diferenzas entre os procesos do Popular e do banco italiano Monte dei Paschi de Siena, para o que Bruxelas pactou co Goberno italiano unha "recapitalización preventiva", que permite a inxección de diñeiro público na entidade, Dombrovskis lembrou que os dous casos seguen procedementos distintos recolleitos nas normas de reestruturación e resolución bancaria.

Desta forma, explicou que para aprobar unha recapitalización preventiva é necesario cumprir unhas condicións previas, entre as que se atopa que o banco sexa solvente e que o BCE non determine que o banco está a crebar ou existen posibilidades de que o crebe.

Neste sentido, destacou que o BCE ditaminou que Banco Popular se atopaba nesta situación e que neses casos a recapitalización preventiva "non é unha opción", polo que o banco pasou a ser intervido pola Xunta Única de Resolución e despois vendeuse a Banco Santander.