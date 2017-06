Abanca crece en cota de mercado de crédito e fortalece a súa posición de liderado en Galicia

Abanca incrementou o seu saldo de crédito en Galicia en 62 millóns de euros no trimestre, mentres que, segundo sinala, o resto das entidades que operan nesta comunidade reduciron o volume en 292 millóns.

Abanca crece en cota de mercado de crédito | Fonte: Europa Press

Desta forma, o banco de Juan Carlos Escotet reivindica a súa posición de liderado en Galicia, poucas semanas despois de que Santander comprase Popular-Pastor e con iso convertésese en segunda entidade na comunidade galega. "A aposta polo financiamento ao tecido produtivo galego levou a elevar cota de mercado de crédito no primeiro trimestre do ano", apunta nun comunicado.

Segundo os datos de peche do tres primeiros meses de 2017 publicados este luns polo Banco de España, Abanca mellorou o seu posicionamento no catro provincias galegas, cun crecemento da cota de mercado de crédito de 31 puntos básicos desde peche de 2016 no conxunto de Galicia.

Con este avance, destaca que "encadea dous anos consecutivos" de ganancia de cota de mercado de crédito en Galicia. Esta evolución, incide, "reafirma o liderado claro da entidade no mercado financeiro galego", onde xestiona practicamente catro de cada dez euros do seu volume de negocio.

Esta cota en termos de negocio sitúase "moi por encima" da que a entidade ten en canto a rede de oficinas, na que tamén é líder cun 33% do mercado. A entidade conta na comunidade galega con 1,8 millóns de clientes e máis de 500 oficinas, segundo sinala.

O 65% do crédito concedido pola entidade neste territorio destínase a pemes, micropemes, empresas e autónomos. Segundo apunta, Abanca é a entidade "de referencia" para o tecido produtivo galego, ao financiar a dous de cada tres empresas e pemes da comunidade e dar servizos financeiros de comercio exterior ao 56% das empresas galegas con actividade exportadora.

Na comparativa sectorial a nivel estatal, foi a entidade financeira que máis creceu en saldo de crédito e unha das dúas únicas que rexistrou unha variación positiva neste epígrafe ao peche do primeiro trimestre do ano, segundo destaca.

O banco aumentou o seu volume de crédito a clientes un 2,5% con respecto ao trimestre anterior, ata situarse en 26.283 millóns de euros, mentres que o conxunto do sector baixou un 0,5% no mesmo período.

A concesión de novo crédito experimentou un forte crecemento respecto ao primeiro trimestre de 2016 alcanzando o 36% no negocio con autónomos e pemes.

"O dinamismo de Abanca na concesión de financiamento permitiu á entidade incrementar cota de mercado de crédito en todas as comunidades autónomas nas que opera en España", finaliza na nota de prensa.