Políticos do PP e das mareas, xuntos nuha cerimonia celta

Esta fin de semana tivo lugar a cerimonia de acendido do lume puro do sol no Pico Sacro. Unha celebración organizada pola Asociación do Castro da Fervenza de Callobre, do Concello da Estrada, para recuperar o sentido da celebración pagá do solsticio de verán coa obtención do lume por medios naturais.

Acendido do lume puro do sol no Pico Sacro coa participación de varios políticos | Fonte: www.historiadegalicia.gal

O ritual, levado a cabo por un “druída”, consistíu en “prender lume puro do Sol nun pebeteiro, só coa calor do astro rei”, tal e como facían, supostamente nosos devanceiros, soando de fondo a gaita galega. Ao acto asistiron varios cargos do PP, da Xunta e da marea. Máis na web Historia de Galicia.