O Sergas iniciou as obras para a instalación, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (HAC), dun quirófano híbrido, "o máis avanzado do mundo", que estará operativo na segunda quincena do mes de setembro.

Quirófano Híbrido | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes de Sanidade, as obras iniciáronse hai uns días e permitirán a instalación dun sistema radiolóxico robotizado, o segundo do mundo desas características. Só existe un así en Alemaña, país da empresa adxudicataria, Siemens Healthcare, que está a piques de finalizar a fabricación do modelo específico para o HAC.

O sistema asignarase aos servizos de Angiología e Cirurxía Vascular, e Cirurxía Cardíaca, e trátase dunha sala dotada cun arco de radioloxía de altas prestacións, e que pode replegarse cando non se usa. Ademais, o sistema ten unha maior resolución de imaxe, que permite resolver as operacións máis complexas en menos tempo, reducindo así o tempo de exposición dos pacientes á radiación.

O xefe de Anxioloxía e Cirurxía Vascular, José Manuel Encisa de Sá, recalcou que a posta en marcha deste quirófano suporá "un salto cualitativo espectacular, tanto para a atención dos pacientes, como para o traballo dos profesionais".

Con este equipamento, recalcou o Sergas, o Chuvi colócase "á vangarda dos grandes hospitais españois e europeos, en canto á tecnoloxía máis punteira para mellorar a atención dos pacientes".