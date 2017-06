O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, instou á cidadanía a non realizar "determinadas actividades no monte" para evitar incendios, ao ser preguntado sobre a posibilidade de que poida producirse en Galicia un incendio como o rexistrado no centro de Portugal.

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa presentación do Plan Turismo Seguro, subliñou a coordinación existente entre a Xunta e o Estado para a "posta en común" dos medios existentes para a loita contra os incendios.

No entanto, considerou que feitos como o de Portugal deben facer "reflexionar a todo o mundo". Así, pediu ter "cautela" e "precaución", ademais de evitar realizar "determinadas actividades no monte".

Pola súa banda, en solidariedade coas vítimas do incendio forestal no centro de Portugal e que afectou ás zonas de Leiria, Castelo Branco e Coimbra, o Concello da Coruña convocou este martes, ás doce do mediodía, un minuto de silencio.