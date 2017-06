O transporte público de viaxeiros por estrada continuará paralizado este mércores e sindicatos non descartar "endurecer" a folga e convertela en indefinida. Os paros están convocados para os martes e mércores de todas as semanas ata que non haxa solución ao conflito, xerado polo bloqueo dos convenios colectivos e o novo plan da Xunta.

Estación de autobuses de Santiago, en la primeira xornada de folga | Fonte: Europa Press

O representante de transportes da CIG, Xesús Pastoriza, afirmou, de feito, a través dun comunicado, que, "de non producirse avances nos próximos días, non se descarta endurecer os paros e mesmo darlle á folga un carácter indefinido".

UXT e CC.OO., pola súa banda, sinalan que o servizo seguirá este mércores "paralizado" e así "os martes e mércores sucesivos en tanto non se produzan modificacións substanciais na situación actual".

Os traballadores "tomáronse moi en serio" a folga, segundo destaca Pastoriza, xa que están "moi preocupados polo seu futuro". "Hai moito nerviosismo e medo entre o persoal", incidiu.

O proxecto da Xunta, que prevé a integración do transporte escolar no de viaxeiros, "non conta co apoio de ningún dos axentes interesados no sector", segundo resaltan UXT e CC.OO.

Ademais de advertir das "repercusións" do documento para o emprego e para o servizo, o tres organizacións reclaman "a apertura de negociación do catro convenios". No caso de Pontevedra, leva caducado "desde o ano 2011", segundo denuncia a central nacionalista.

Pastoriza asegura tamén que o novo plan "suporá a supresión de 500 rutas escolares e por tanto un recorte de emprego". As partidas destinadas aos salarios dos condutores, segundo engade, "son inferiores aos salarios marcados en convenio".

Segundo o portavoz da CIG, a Xunta fai os cálculos "sobre horarios e non sobre contratos", o que "implicará despedimentos". Ademais, o anteproxecto, di, "incrementa o número de expedicións inferiores a 50 quilómetros, evitando así a obrigatoriedade de levar tacógrafo no autobús".

"Contratos a tempo parcial, precariedade e pobreza laboral", lamenta o representante da central sindical, quen tamén cre que o novo plan da Xunta, ao "mesturar" a escolares e adultos, "pon en risco a seguridade dos nenos".

Por outra banda, agrega que "se aumenta a precariedade dos acompañantes ao empeorar as súas condicións de traballo, xa que ata agora tiñan contratos polo tempo aproximado que duraba a ruta escolar, pero agora en ningún apartado dos contratos establécese nin cal vai ser o seu tempo de traballo, nin como van regresar ata o punto de orixe".

"A Xunta continúa coa política de recortes de servizos", resume, antes de falar dunhas "présas inxustificadas", posto que, na súa opinión, hai "ano e medio por diante para facer un plan con máis sentido e tranquilidade", ata finais de 2019, cando "caducan" as concesións. Neste sentido, non nega que sexa "preciso recompor o mapa concesional".

Pastoriza atribúe "escaso coñecemento do sector" aos responsables políticos de organizar o transporte de viaxeiros por estrada e "pouca experiencia" en cuestións laborais. Tamén acusa á administración de "romper unilateralmente as negociacións".

Pola súa banda, na súa nota, UXT e CC.OO. destacan que pese ao seguimento "masivo" da folga "non se produciu ningún incidente relevante" e xustifica que os servizos mínimos "non se cumpriron ante a negativa da administración a negocialos".