A Fundación Barrié e a Unidade Terapéutica de Teixeiro premian a tres escolares na iniciativa 'Non ás drogas'

A Fundación Barrié e a Unidade Terapéutica do centro penal de Teixeiro (A Coruña) premiaron a tres escolares polos seus relatos na iniciativa 'Non ás drogas', segundo informan os promotores desta iniciativa.

Foto A Fundación Barrié E A Unidade Terapéutica Do Centro Penal De Tei | Fonte: Europa Press

O primeiro premio correspondeu a Carlos Nogueira, do IES Eduardo Pondal de Santiago. Zaira Rey, do IES Fraga do Eume (Pontedeume), e Carmen Barreiro, do Colexio Maristas Cristo Rey (A Coruña), obtiveron o segundo e terceiro premio, respectivamente.

O concurso forma parte do programa preventivo 'DI K NON', unha iniciativa que ten como obxectivo previr o consumo de drogas entre os adolescentes. Desde a súa posta en marcha en 2011, máis de 7.500 escolares participaron nos talleres programados.