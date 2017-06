A Deputación da Coruña destaca as capacidades económicas dos concellos a través do seu Plan Único

A vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, destacou que o Plan Único posto en marcha polo organismo provincial "permite a propios gobernos municipais ter a capacidade para executar de maneira directa os seus investimentos, decidir cales son as súas prioridades, así como solucionar posibles débedas con provedores, ademais de destinar a gasto corrente unha cantidade moi importante".

Goretti Sanmartín visitou este martes os municipios de Ortigueira e Cariño, ambos na comarca de Ortegal, para comprobar o estado de execución dalgunhas actuacións realizadas cos fondos deste plan.

Acompañada dos deputados provinciais Xosé Regueira e Xesús Soto, a vicepresidenta foi recibida polos rexedores tanto de Ortigueira como de Cariño, Juan Penabab e José Miguel Alonso, respectivamente.

Sanmartín trasladou que este plan significa "achegas de case 1,3 millóns de euros no caso de Ortigueira mentres que en Cariño pasa dos 300.000 euros".

Ademais, explicou que coa súa visita busca "coñecer as necesidades das distintas áreas e servizos" para estudar as axudas que tamén desde a Deputación achéganselles a través das liñas de subvención, como limpeza e mantemento de praias, oficinas de turismo e museos e centros de interpretación no caso de Cariño".

Ademais, no caso de Ortigueira destacou "o Festival do Mundo Celta, un referente nacional e internacional da música de raíz".