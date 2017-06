Delegados da CIG protestan na Ponte de Rande para denunciar a precariedade dos obreiros na ampliación

Delegados da CIG, encabezados polo secretario xeral do sindicato, Paulo Carril, e responsables de Construción e Industria, realizaron este martes un acto de protesta na Ponte de Rande, para denunciar as condicións laborais dos operarios que traballan na ampliación da AP-9 nese tramo.

Os delegados da CIG protestan na Ponte de Rande | Fonte: Europa Press

Varias decenas de persoas, ataviadas con chalecos reflectores e bandeiras, accederon ás plataformas que se están construíndo para ampliar a capacidade da ponte, como acto de protesta pola "precariedade" dos traballadores.

Segundo explicou o secretario nacional de CIG Construción, Xosé Xoan Melón, os operarios están a traballar por unha media de "7 euros a hora, incluíndo todos os conceptos salariais". Así mesmo, criticou que estes obreiros realizan xornadas de "10 e 12 horas", traballando en fins de semana e festivos, "incluídos os festivos do convenio".

O responsable de CIG Industria, Xoan Xosé Bouzas, apuntou que esta precariedade está "consentida pola empresa, pola Inspección de Traballo e pola Xunta de Galicia", que non fan nada a pesar de que as condicións de seguridade e traballo "non son do século XXI".

Pola súa banda, o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, sinalou que a acción reivindicativa deste martes é un exemplo da necesidade de "denunciar a sobreexplotación e a precariedade na obra pública".