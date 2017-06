Pleno.- En Marea e PSdeG cuestionan que o fiscal de Ourense pedise que se xulgue á muller que denunciou a Baltar

En Marea e PSdeG cuestionaron este martes o papel do fiscal xefe da Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado, quen pediu levar a xuízo por coaccións á muller que denunciou que o presidente da Deputación, Manuel Baltar, ofrecéralle un posto de traballo a cambio de sexo; unha cuestión que xa foi arquivada.

En primeiro termo, durante un debate sobre a apertura dunha delegación da fiscalía anticorrupción en Galicia ante o pleno do Parlamento, a viceportavoz de En Marea, Carmen Santos, cargou con dureza contra a decisión de arquivar o caso.

Así, a representante do grupo rupturista e secretaria xeral de Podemos en Galicia criticou a "xustiza selectiva" que existe en España, pero celebrou que Baltar Blanco "perdeu socialmente" a pesar de vencer nos tribunais.

A continuación, por parte do PSdeG, Patricia Vilán lamentou a "sensación de desprotección" que xeran este tipo de actuacións do Ministerio Público nas vítimas de violencia de xénero. "Pode provocar que non confíen na Xustiza", profundou.

É por iso que a deputada socialista reclamou ao fiscal ourensán que "faga ben o seu traballo", posto que terá "os ollos do PSdeG na caluga" o que dure o proceso. En concreto, Florentino Delgado aduce que a relación sexual, "real ou suposta", pode ser "en si mesma un delito", xa que a muller utilizouna para "presionar" ao presidente e "saltarse de maneira ilegal un proceso selectivo".

"SAQUEO LEGAL E ILEGAL" DO PP

Este foi só un dos casos xudiciais que saíron durante o debate, no que Carmen Santos puxo o foco en que o PP é "o único partido de goberno condenado por corrupción", e acusoulle de "roubar e saquear legal e ilegalmente" e de "controlar a xuíces e fiscais".

Tras amentar ao "corrupto [ex] fiscal anticorrupción" Manuel Moix, no que considerou "un record" para o PP, sinalou que Galicia "é un dos territorios que máis sofren a corrupción legal e ilegal" dos populares. Respecto diso, citou a "privatización" da sanidade, os contratos da Xunta coas empresas de Villar Mir e a condonación de multas a Telmo Martín, de novo alcalde de Sanxenxo, na súa faceta de promotor inmobiliario.

Neste escenario, apelou á bancada da dereita para reclamar unha delegación da fiscalía anticorrupción nesta comunidade, a pesar de ser consciente de que "Galicia só estará libre de corrupción cando a cidadanía bote ao PP das institucións".

APOIO DA OPOSICIÓN

Con esta iniciativa mostraron a súa coincidencia tanto o PSdeG como o BNG, cuxo portavoz na materia, Luís Bará, tamén falou de "a corrupción na e en B" e situou "as portas giratorias" e "as cloacas do Estado" no punto de mira. Por iso, pediu que a nova fiscalía específica, de crearse, investigue cuestións como "o espolio do sistema financeiro galego" e "o monopolio enerxético, que deixa miles de vítimas".

Pola súa banda, Patricia Vilán presentou unha emenda para reclamar que esa nova delegación conte con "un equipo suficiente para desenvolver o seu labor" e, seguindo as peticións que anualmente traslada a Fiscalía Superior de Galicia, requiriu tamén novas prazas en Lugo, Santiago, Vigo, Ourense e Cambados (Pontevedra).

"COHERENCIA" DO PP

En representación dos populares, Paula Prado circunscribiu a súa intervención á petición de crear unha delegación da fiscalía anticorrupción, sen entrar a rebater as acusacións contra o seu partido. Así, reivindicou a súa "coherencia" ao manter que apoiará a súa apertura no caso de que o solicite o propio Ministerio Público.

E tras cuestionar que os grupos que "denuncian inxerencias do poder político na Fiscalía" son os mesmos que esixen algo que "depende do fiscal do Estado", repetiu que a Xunta dotará esta unidade dos medios humanos e materiais que necesite para "o seu correcto funcionamento" se finalmente créase.

O broche á súa intervención, despois de que o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, reclamase a Carmen Santos a retirada de expresións como que "o PP rouba e saquea", púxoo a parlamentaria compostelá ao afirmar que "se a Fiscalía tivese competencias en materia de inxurias e calumnias, tería que crear unha delegación neste Parlamento".

"NOS TRIBUNAIS"

Esta frase molestou a socialistas e rupturistas, que esixiron ao xefe do Lexislativo autonómico que tamén procedese á súa retirada.

Despois de que Santalices alegase que se trataba de "unha metáfora", en defensa da súa compañeira tomou a palabra o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, para incidir en que se trata dunha alusión "inocua" en comparación coas acusacións da oposición.

De feito, advertiu que, se non existise a inmunidade parlamentaria, moitas das palabras vertidas leste mesmo martes "non quedarían no aire, senón nos tribunais".