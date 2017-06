O deputado popular Martín Fernández-Prado avanzou que, en principio e a falta da votación prevista para este mércores, o seu grupo rexeitará unha iniciativa sobre a AP-9 presentada por En Marea, que demanda un estudo de viabilidade do rescate desta infraestrutura estratéxica.

O debate produciuse ao redor da redacción da iniciativa, xa que o parlamentario popular interpretou que En Marea pretende que a Xunta "pague o rescate" da AP-9 e facer un estudo de viabilidade para ver "canto lle custaría aos galegos", unha posición que contrapuxo cos pasos da Xunta para que Fomento asuma a bonificación de peaxes.

En fronte, o deputado de En Marea afeoulle o seu "cacao mental" e pediulle que "lea" a proposta. Ao tempo, aclarou que o que a formación pretende é que a Xunta faga o estudo de viabilidade do rescate, pero este "debe pagalo" o Goberno central.

"Dicímolo ben claro e, se están de acordo, aceptamos todas as emendas 'in voce' que queiran", esgrimiu o parlamentario de En Marea, quen agradeceu a postura do resto de grupos da oposición.

Nos seus termos exactos, a iniciativa "insta á Xunta a que no prazo de tres meses elabórese un estudo da viabilidade do rescate da AP-9 para o público, contemplando o seu custo económico, o valor económico do rescate por parte da Xunta de Galicia, un estudo de viabilidade, o seu impacto tarifario para o público e as alternativas para o seu financiamento".

EMENDAS

BNG e PSdeG mostráronse favorables a apoiar a iniciativa, á que presentaron emendas, defendidas, respectivamente, por Luís Bará e Raúl Fernández.

A emenda nacionalista incide nos beneficios xerados pola concesión e a socialista alude a articular a estratexia de negociación nun prazo de seis meses e á negociación coa concesionaria das tarifas de peaxes.