O barrio vigués do Calvario está entre os de menor renda por fogar de España, segundo o INE

O barrio vigués do Calvario sitúase entre os barrios cuxos fogares teñen unha menor renda media en España, con 16.560 euros, segundo un estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) para a publicación Indicadores Urbanos.

Esta publicación enmárcase dentro do proxecto europeo Urban Audit, que recolle información sobre as condicións de vida dos cidadáns da UE e foi posto en marcha pola Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana, coordinado por Eurostat e realizado polas oficinas de estatística dos diferentes Estados membros.

Segundo o informe feito público este martes polo INE, con datos de 2014, o barrio do Calvario, en Vigo, atópase entre os 15 barrios ou distritos de España con menor renda neta media por fogar. A listaxe dos barrios máis 'pobres' encabézano varios distritos de Sevilla, Alacante e Córdoba.

Por contra, os barrios con rendas netas medias máis altas por fogar están en Madrid, e son El Viso e Piovera, con ingresos medios de 113.001 e 101.620 euros, respectivamente.

DATOS POR CIDADES

Analizados os datos por cidades, en lugar de por barrios, as rendas medias máis elevadas están en Pozuelo de Alarcón (73.014 euros). A primeira cidade galega do 'ranking' é Santiago de Compostela, no posto 19, cunha renda media nos fogares de 32.244 euros.

A Coruña sitúase no trixésimo segundo lugar, cunha renda media nos fogares de 30.445 euros; Pontevedra está no posto 46, con 29.396 euros; e Vigo ocupa o lugar 52, cunha renda media por fogar de 28.724 euros.

Para realizar este informe, no caso de España, estudáronse 126 cidades, ademais de nove conurbaciones, 73 áreas urbanas funcionais (agrupación de municipios ao redor dunha cidade, vinculados a ela por motivos laborais), e 491 barrios ou SCD (Sub City District) de 16 municipios.

ACTIVIDADE E EMPREGO

No estudo tamén se deron a coñecer datos sobre as taxas de paro e de actividade das cidades. Segundo a listaxe elaborada polo INE, as cidades con menor taxa de paro estimado en 2016 son Pozuelo de Alarcón e San Cugat do Vallés; mentres que as cidades con maior taxa de paro estimada son Linares e Sanlúcar de Barrameda.

Polo que se refire a a taxa de actividade, as cidades con maior taxa de actividade estimada en 2016 son Rivas Vaciamadrid, cun 72 por cento e e Valdemoro, co 71,5 por cento. No lado oposto, destacan León, co 50,8 por cento de taxa de actividade estimada, e Ferrol, co 51,4 por cento.