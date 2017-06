A Xunta reuniuse este martes, en plena xornada de folga de autobuses, coas confederacións de asociacións de nais e pais Confapa e Anpas Galegas, ás que trasladou que a integración do transporte escolar no regular nas liñas supostamente non rendibles "non afecta o servizo".

Transporte público de viaxeiros en folga | Fonte: Europa Press

Expúxolles que a previsión do Goberno galego é levar isto adiante nun 10% das liñas escolares da comunidade, nas que haberá unha reserva de prazas para infantil, primaria, secundaria, ciclos e bacharelato, así como un 10% a maiores. Tamén lles garantiu que seguirá habendo coidadores en todas elas.

Tras o encontro, que se desenvolveu ás 13,00 horas, Confapa, a través do seu vicepresidente, José Antonio Álvarez, mostrou "máis tranquilidade" ao recibir o compromiso por parte da Consellería de Infraestruturas de que "a ruta escolar non se modifica, nin en paradas nin en distancia".

Igualmente, Javier Sánchez, en representación de Anpas Galegas, subliñou que este é o aspecto que máis importa ás asociacións. "En principio a integración non nos parece o correcto nin que estea ben; como solución provisional podémola aceptar; se non se cambian os traxectos e os horarios non imos protestar... Respectamos o plan sen compartilo", destacou.

Confapa está en contra da transformación da forma xurídica de escolar a regular. "Nunca imos estar de acordo nisto", afirmou Álvarez, en declaracións a Europa Press. Pola súa banda, Sánchez indicou que a Xunta descargou a responsabilidade de non poder facer o contrario --integrar a viaxeiros regulares nas liñas escolares-- sobre a Unión Europea.

O representante de Confapa recoñeceu estar "máis tranquilo" por coñecer os detalles "ao 100%" tras o encontro deste martes, a pesar de aínda ter as súas "dúbidas", antes de celebrar unha asemblea entre os integrantes da federación.

O que "máis" lles importa, segundo subliñou, é que haxa unha "boa convivencia" no interior do autobús. Sobre o "medo" a que as rutas escolares aumentasen en paradas, apuntou que o departamento de Ethel Vázquez "dixo que non" será así.

Fontes de Infraestruturas consultadas por Europa Press explicaron que o obxectivo da cita foi dar "resposta" ás "inquietudes" das confederacións sobre o plan.

"MERA FÓRMULA XURÍDICA"

"Garantimos que a integración e conversión do transporte escolar en regular é unha mera formula xurídica, a mesma que se usa en Castela e León ou Asturias", indicaron.

A consellería asegura que a integración non vai afectar ao servizo escolar, que estará "blindado" nos contratos. Engade que os alumnos de bacharelato van ter "asegurada" praza e que en todas as liñas haberá coidadores.

NOVAS REUNIÓNS

Anpas Galegas, pola súa banda, chama a atención sobre que solicitou unha reunión "urxente" á Consellería de Educación para abordar o transporte escolar cunha visión de futuro, pero non obtivo resposta polo momento.

Esta confederación tamén ten previsto, probablemente para a semana que vén, reunirse coas federacións de empresarios máis afectadas co novo plan. Asegura, por outra banda, entender os motivos da folga que convocaron os sindicatos.