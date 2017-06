Dous feridos nunha colisión frontal entre dous turismos en Santiago e outro nunha saída de vía en Rianxo

Dúas persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous turismos nas Casas do Monte, na parroquia de Laraño, na vía que conecta coa AG-56.

O 112 Galicia recibiu o aviso dunha persoa particular minutos despois das 15,00 horas desta tarde. Foron avisados, entre outros, urxencias médicas, bombeiros de Santiago, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico. No lugar do accidente producíronse retencións ata que a situación quedou normalizada.

Por outra banda, unha persoa resultou ferida tamén este martes na AG-11, ao seu paso por Rianxo (A Coruña), nun accidente de tráfico a altura da ponte de Taragoña, en sentido Ribeira, sobre as 13,50 horas.

O vehículo no que circulaba a vítima saíuse da vía, deu varias voltas de campá e acabou impactando contra a mediana da autovía.

A persoa ferida foi trasladada nunha ambulancia a un centro sanitario, aínda que nun primeiro momento tamén se mobilizou ao lugar dos feitos un helicóptero medicalizado.