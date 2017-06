Accionistas galegos do Popular denuncian a conselleiros ante a Fiscalía Anticorrupción

Accionistas galegos do Popular da zona de Ferrol e A Coruña presentaron unha denuncia ante a Fiscalía Anticorrupción da Audiencia Nacional contra os membros do consello de administración do banco Popular e outros.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular | Fonte: Europa Press

En concreto, segundo a denuncia, á que tivo acceso Europa Press, solicitan que a Fiscalía incoe "as oportunas dilixencias de investigación criminal" contra os membros do consello de administración do Popular desde 2014 a 2017, contra os auditores da devandita entidade no mesmo período (PWC, Erns & Young e Deloitte), contra a CNMV e contra "aqueles terceiros involucrados ou que resulten responsables dos feitos", tras a compra da entidade por 1 euro simbólico por parte de Santander.

Pide dar traslado das actuacións, de feito, ao Santander "como entidade compradora e por ter interese directo con posible afectación do resultado destas actuacións".

Sen "ánimo exhaustivo", estes accionistas reclaman o expediente "íntegro" incoado polo FROB no procedemento de resolución do Popular, "con especial incidencia do informe do experto independente que valorou negativamente a entidade bancaria nunha pinza de 2.000 e 8.000 millóns de euros".

Tamén as actas do consello de administración do banco desde 2014 á actualidade, da xunta de accionistas do mesmo período, a comunicación ao Banco Central Europeo informando o estado de insolvencia, expedientes de supervisión trimestrais e anuais da CNMV, outros informes realizados por esta entidade respecto dos investimentos baixistas sobre o banco desde 2016 ata o 7 de xuño de 2017, informe de tesouraría "con especial incidencia das retiradas de diñeiro efectuadas polos clientes do banco entre xuño de 2016 e xuño de 2017" e informes de auditoría anuais e complementarios tamén de 2014 á actualidade.

RELATO DOS FEITOS

Na denuncia contra conselleiros, estes accionistas, bonistas e optantes do Banco Popular relatan o ocorrido nos últimos tempos coa entidade.

Así, por exemplo, refírense a a ampliación de capital por 2.500 millóns de euros de 2016 á que "lanzaron" os membros executivos do consello de administración "ao mercado en xeral" e "aos seus clientes fidelizados en particular".

"Actuando con pleno e consciente coñecemento da situación", advirte, tras apuntar ao "desequilibrio financeiro provocado pola existencia no balance de activos con risco extremo, insuficientemente provisionados, derivados nalgún caso pola presenza de créditos dubidosos".

Devandito "engano", critican, foi "antecedente, por canto precedeu á subscrición da ampliación de capital e determinou o consecutivo prexuízo patrimonial, causante, como xerador da perda da totalidade do seu investimento coa amortización e redución a cero da totalidade do capital da entidade".

Así, denuncian un "engano contido na falsa, limitada e en todo caso manifesta e conscientemente deficiente información ofrecida", e aseguran que este foi o que "produciu un erro esencial no suxeito pasivo, pequeno investidor, desconocedor da que constituía a realidade".

Para os demandantes, "resulta evidente o ánimo de lucro" dos executivos da entidade bancaria, e ven unha "estratexia orquestrada que culminou no desenlace por todos coñecido".