A Xunta nega que a reordenación das liñas de autobús vaia a supor unha redución de 1.000 empregos

A Xunta nega que a reordenación das liñas de autobús da comunidade vaia a supor unha redución de 1.000 empregos, como denuncian os sindicatos, que teñen convocada unha folga que se iniciou este martes e continuará este mércores.

A través dunha nota de prensa emitida a última hora da tarde deste martes, a Consellería de Infraestruturas garante que o novo plan de transporte público "permitirá manter os postos de traballo" no sector ao prever na súa aplicación a subrogación dos traballadores.

Mantén a súa oferta de diálogo aos traballadores e aos empresarios, que este luns lle deron plantón ao decidir finalmente convocalos por separado.

A primeira fase do plan responde, segundo destaca o departamento de Ethel Vázquez, ás renuncias de compañías a seguir prestando máis de 500 liñas a partir do próximo mes de agosto, "pondo así en risco os empregos".

INTEGRACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR

Por outra banda, sobre a integración do servizo escolar --un 10% das liñas-- no transporte regular, defende que "permite mellorar a mobilidade das persoas do rural, ao posibilitar o uso das prazas libres dos autobuses escolares mantendo intactos os servizos aos alumnos e aumentando o número de coidadores". En concreto, cifran este incremento en 146 postos.

Asegura, tras reunirse Vázquez con Confapa e Anpas Galegas, que o incremento do número de paradas anunciado "non afectará ás actuais rutas escolares, senón que supón que, ao poder subir ao autobús escolar, a poboación xeral terá á súa disposición máis lugares próximos desde os que acceder ao transporte público".

O Goberno galego destina anualmente 120 millóns de euros a financiar os servizos de transporte escolar, segundo os datos que traslada a consellería.

INSISTE NO seu CHAMAMENTO

Infraestruturas, por último, reitera o chamamento á responsabilidade no paro deste mércores e ao cumprimento dos servizos mínimos, establecidos no 100% para o transporte escolar e no 40% para liñas regulares.

Lamenta, de feito, que este martes 67.500 escolares e os seus familiares vísense afectados pola folga.