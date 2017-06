Os disturbios rexistrados en Santiago en dúas manifestacións en favor do colectivo okupa chegaron este martes ao Parlamento de Galicia da man da deputada popular Paula Prado, quen considerou que o ocorrido hai 10 días permitiu ver "a cara máis antidemocrática dos representantes da esquerda radical", pois o alcalde situouse ao lado dos "vándalos" que agrediron a policías. En fronte, o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, lembroulle que "o verdadeiro problema" deste país son os desafiuzamentos e as familias en dificultades.

Ante o pleno da Cámara, a parlamentaria compostelá defendeu unha proposición non de lei --que non se votará ata o mércores-- para pedir que as ocupacións dirímanse en xuízos rápidos e que, para os casos de persoas en risco de exclusión que estean a habitar un inmoble que non sexa da súa propiedade, as administracións arbitren solucións para a súa reacollo.

No seu texto, centrábase especificamente nas "mafias" que "trafican e especulan" con aqueles pisos que detectan que están baleiros para despois alugalos de forma "ilegal" ou esixir diñeiro a cambio do seu desaloxo. No entanto, durante a súa intervención non pasou por alto que ás veces as "usurpacións" serven para pór en marcha "actividades económicas ou sociais", como no edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer no centro histórico da capital galega, agora tapiado por orde xudicial.

"O seu propietario tardou tres anos en recuperar a súa posesión", salientou Prado sobre este caso, no que "uns individuos", aos que tamén se referiu como "vándalos", fixeron "un uso ilexítimo e ilegal" de bens alleos. Neste punto, reprochou ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega, o seu apoio aos okupas en lugar de aos "10 policías feridos".

De feito, exhibiu unha foto de encapuchados queimando un colector para ironizar con que a "neolengua" empregada polo rexedor lévalle a falar de "resistencia pasiva" dos manifestantes fronte ás forzas da orde. "Nós", dixo en nome do seu partido, "estamos coa sociedade civil e civilizada" e non ao lado daqueles "violentos" e que "están contra o sistema". "Nós defendemos o Estado de Dereito", recalcou a exconcelleira do PP en Compostela.

"UN PROBLEMA QUE NON EXISTE"

Escoitada a súa intervención, Antón Sánchez interpretou que o malestar dos populares parte de que "lles pica que as mareas os desaloxasen democraticamente" do Pazo de Raxoi. "Pícalles que teñamos un alcalde limpo e digno, que dignifica a institución, e non como fixeron vostedes", rebateu, crítico con que o PP senta "dono por destino divino" do goberno.

Dito isto, acusou ao grupo maioritario da Cámara de tratar de "engordar artificialmente un problema que non existe", buscando "soster a estratexia do medo para erosionar a un goberno democrático que chegou para desaloxar a un goberno corrupto". "Non teñen escrúpulos", afeoulle, á vez que puxo o foco no problema dos desafiuzamentos.

E é que, a pesar de que os populares se "preocupan" de que un colectivo okupe propiedades dunha "gran empresa ou un banco", non destinan tanto esforzo a evitar que "os cidadáns non teñan vivenda ou sexan desafiuzados". "E as nosas cidades non están infestadas de hordas de okupas, pero si cheas de familias con problemas", sentenciou, antes de reprobar a "violencia institucional" dos gobernos que "non" pon fin á exclusión social.

Por último, o parlamentario do grupo rupturista e portavoz nacional de Anova admitiu que existen "mafias de okupas", pero con esta consideración referiuse aos bancos que desafiuzan a persoas que atravesan dificultades económicas e á "familia Franco" no que incumbe ao Pazo de Meirás, que nin sequera abre ao público nas datas que obriga a lei. "Pero vostedes", espetou á bancada da dereita, "votan en contra de desaloxalos".

"COINCIDENCIA"

Pola súa banda, tanto a socialista Patricia Vilán como o nacionalista Xosé Luís Rivas, 'Mini', sinalaron a "coincidencia" de que o debate desta proposición non de lei se produza o mesmo día en que se practicaron nove detencións polos disturbios nas manifestacións okupas. "Confluencias planetarias", ironizou a pontevedresa, ao que o coruñés advertiu de que "Estado de dereito non é sinónimo de Estado policial".

Ambos conviñeron que se debe conxugar o dereito a propiedade co dereito á vivenda, que as administracións deben procurar, e avogaron por que os distintos casos sexan examinados pola Xustiza. E, mentres a deputada do PSdeG reclamou a derrogación da "infame" Lei de seguridade cidadá, a 'lei mordaza', o do Bloque preguntouse "quen desaloxa" aos bancos e as empresas que manteñen inmobles baleiros para "especular".

ACORDO CO PSdeG?

Na súa quenda de peche do debate, a parlamentaria do PPdeG considerou "absolutamente surrealista" que PSdeG e BNG vinculen a súa iniciativa coas detencións de persoas que participaron en manifestacións "ilegais" portando "paus, pedras e bengalas".

Finalmente, vistas as similitudes entre a súa proposta e a emenda do PSdeG, Paula Prado trasladou a súa disposición a negociar un texto conxunto. Ademais, avanzou o seu rexeitamento á achega de En Marea para garantir que ninguén sexa desaloxado da súa vivenda.