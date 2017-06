O verán comeza este mércores ás 6.24 horas e deixará dúas eclipses e varias choivas de meteoros

O verán de 2017 comeza este mércores 21 de xuño ás 06.24 horas, hora oficial peninsular, e durará 93 días e 15 horas, de modo que finalizará o 22 de setembro co comezo do outono. Durante esta estación produciranse dúas eclipses, un de Lúa e outro de Sol, e varias choivas de meteoros, segundo informa o Observatorio Astronómico Nacional.

Exactamente, o día 7 de agosto haberá unha eclipse parcial de Lúa que será visible en Australia, Asia, África e Europa, e que desde España se poderá ver as súas últimas fases, con magnitudes de 0,5 nas illas Canarias, 0,3 no sueste da península e 0,2 no interior e o norte peninsular. Pola contra, nas illas Baleares e o extremo oriental da península non será visible. En Madrid, a eclipse iniciarase ás 20.45 horas e será visible ata a posta de sol ás 21.03 horas.

Máis tarde, o 21 de agosto, producirase unha eclipse total de Sol, que será visible en Estados Unidos, así como de maneira parcial no resto de América, África e, antes da posta de Sol, en Europa. En España poderase observar a última hora da tarde.

O verán tamén permitirá ver choivas de meteoros. Así, poderanse observar as choivas de meteoros que se producen ocasionalmente, entre as que destacan a do 'delta Acuáridas', cuxo máximo ritmo se dará ao redor do 30 de xullo, e a máis famosa do verán, a das Perseidas, cuxo máximo se dará ao redor do 12 de agosto.

Segundo adiantou en xaneiro a Europa Press o astrónomo Antonio Pérez Verde, estímase que esta choiva teña unha actividade teórica máxima de 150 meteoros hora, aínda que a Lúa, ao 72% de iluminación, estará presente durante toda a segunda metade da noite, polo que as condicións non serán óptimas.

Doutra banda, durante este verán, o ceo matutino estará dominado por Venus, e por Marte desde mediados de agosto, mentres que no vespertino serán visibles Júpiter e Saturno durante toda a estación.

Así mesmo, a primeira lúa chea do verán darase o 9 de xullo e seguiranlle máis os días 7 de agosto e 6 de setembro.