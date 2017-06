Adif Alta Velocidade realizou na madrugada deste mércores, en coordinación con Renfe, un simulacro técnico de emerxencia na Estación de Pontevedra, pertencente ao Eixo Atlántico, sobre o que destacou que os protocolos de actuación "funcionaron de forma satisfactoria".

Nun comunicado de prensa, Adif resaltou, así mesmo, que "todo o persoal implicado e os mecanismos de emerxencia desempeñaron a súa función de maneira correcta".

O simulacro, segundo explicou, forma parte dos Plans de Autoprotección de Adif para as instalacións ferroviarias que xestiona. Trátase dun exercicio máis dos que Adif realiza de forma habitual.

En total, segundo concreta Adif, hai previstos 136 simulacros e exercicios para 2017 en toda a rede ferroviaria, en cifras similares ás de 2016. "Os simulacros non só se realizan en túneles e vías de liñas de rede convencional, de alta velocidade ou de rede de ancho métrico (RAM), tamén se efectúan en estacións, terminais de mercadorías, centros de traballo, estacións e instalacións de seguridade", comentou.

"Mediante estes plans de autoprotección, Adif reafirma o seu compromiso para a mellora continua da seguridade nas súas instalacións. Por todo iso, os plans contemplan unha avaliación de riscos e de medidas de protección, así como os procedementos que deben seguir os servizos de Adif implicados e as axudas externas en función do tipo de incidencia", segundo destaca.

FORMACIÓN DO PERSOAL

Os obxectivos do exercicio desenvolvido en Pontevedra foron, segundo apuntou Adif, "consolidar a formación do persoal que intervén na xestión de emerxencias, verificar os procedementos de actuación, comprobar os protocolos de comunicacións, avaliar a coordinación cos colectivos implicados na emerxencia (tempos de resposta, competencias e funcións) e comprobar o funcionamento dos elementos de autoprotección da estación e do tren".

Ademais, o simulacro ten como fin verificar a funcionalidade do Plan de Autoprotección elaborado por Adif e familiarizar aos servizos de emerxencia cos protocolos e características específicas do transporte ferroviario.

SIMULACRO

O simulacro deu comezo ás 00,00 horas deste mércores e estendeuse por espazo de 90 minutos. Ao longo do mesmo tomáronse datos de cara á súa avaliación e análise posterior.

No exercicio, un tren S-599 (diesel) de Media Distancia procedente da Coruña simula un descarrilamento á entrada da Estación de Pontevedra. Como consecuencia, prodúcese un incendio no coche-motor de cola, con gran cantidade de fume que non pode ser controlado polo persoal de a bordo, segundo relata Adif.

Por iso actívase o Plan de Actuación, Evacuación e Rescate (PAER) do tren e prodúcese a activación do nivel 1 do Plan de Autoprotección da estación. No tren viaxaban 50 pasaxeiros, con simulacións de varios feridos de diversa consideración que foron evacuados polo persoal de a bordo.

Participaron no simulacro, como medios de axuda externa, bombeiros do Parque de Pontevedra, Axega-Emerxencias Galicia 112, Protección Civil da Xunta, Protección Civil de Pontevedra, Galicia-061, Cruz Vermella, Policía Local, CNP e Policía Autonómica.

Ademais, no exercicio empregáronse dous vehículos pesados de bombeiros, dúas ambulancias de Cruz Vermella e outras dúas do servizo 061, segundo engade Adif.