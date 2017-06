Feridos tres ciclistas tras sufrir unha caída en Miño (A Coruña)

Tres persoas resultaron feridas na tarde do martes na localidade coruñesa de Miño tras caerse das bicicletas nas que circulaban, segundo informou o 112 Galicia.

Outros compañeiros do seu grupo tamén caeron ao chan, aínda que resultaron ilesos, segundo engadiron as mesmas fontes, que concretaron que os feitos ocorreron sobre as 18,30 horas do martes na estrada DP-4802, que conecta Campolongo con Perbes, á altura do quilómetro 4.

Foi un particular quen contactou co 112 Galicia para avisar do sucedido, tras o que por parte do Centro de Atención ás Emerxencias alertouse a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Betanzos, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.

Os deportistas feridos recibiron asistencia no punto, pero rexeitaron ser trasladados a un centro hospitalario, segundo engade o 112.