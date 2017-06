Rescatan a un condutor tras saírse da vía en Santa Comba e ferido un camioneiro noutro accidente en Bande

Os Bombeiros de Santa Comba (A Coruña) liberaron na madrugada deste martes a un condutor atrapado no interior do vehículo que conducía tras sufrir unha saída de vía. Tamén un camioneiro resultou ferido noutro accidente ocorrido en Bande (Ourense).

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro dos sinistros tivo lugar pouco antes das 4,00 horas debido á saída de vía dun coche que circulaba pola estrada que une as localidades coruñesas de Santa Comba e Negreira, concretamente, ao pasar o Polígono de Santa Comba.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para pedir axuda. Tras indicar que a persoa estaba ferida e atrapada no interior do turismo, o servizo de emerxencias alertou a Urxencias Sanitarias e aos membros do parque comarcal.

Tamén, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 solicitouse a colaboración dos axentes de Tráfico e de Protección Civil da localidade. Unha vez liberada, a persoa foi evacuada polo persoal sanitario a un centro hospitalario.

SINISTRO EN BANDE

Por outra banda, un camioneiro resultou ferido na localidade ourensá de Bande despois de saírse da vía co camión, cargado de bobinas de papel, que conducía.

No momento de producirse o accidente, sobre as 23,30 horas do martes, o camión circulaba pola OU-540, á altura de Bande. Foi un particular o que avisou do sucedido e indicou que, debido ao impacto, o camión vertía moito gasóleo derivado do depósito.

Por iso, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia púxose en alerta a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico e aos membros do GES de Muíños. Así mesmo, o persoal do CAE 112 Galicia solicitou a colaboración dos efectivos de Protección Civil de Bande e do persoal do servizo de mantemento da estrada.

ACCIDENTE EN VILALBA

Mentres, uns minutos antes das 00,30 horas deste mércores Urxencias Sanitarias informou ao 112 Galicia dun accidente con dúas persoas feridas en Vilalba (Lugo).

Tras recibir a alerta, o CAE 112 Galicia alertou á Garda Civil de Tráfico. Segundo o relato dos axentes, tratouse dun coche que chocou contra un farol de iluminación pública na Rúa Plácido Pena, en Vilalba.

Ata o punto, tras ser alertados polo 112 Galicia, tamén se desprazaron os Bombeiros da localidade e os efectivos de Protección Civil que se encargaron da retirada do farol. Mentres, os dous feridos foron evacuados por persoal sanitario.