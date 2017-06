Montserrat preside o seu primeiro Consello Interterritorial de Sanidade, 14 meses despois de convocarse o último

O pasado mes de novembro Dolors Montserrat tomaba posesión como ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; 7 meses despois de que xurase o seu cargo enfrontarase ao seu primeiro Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS), que se celebrará este mércores, tras 14 meses de inactividade e con máis de 30 puntos sobre a mesa que deberá ratificar ou debater xunto aos responsables sanitarios das distintas comunidades autónomas.

Dolors Montserrat, do PP | Fonte: Europa Press

Na que promete ser unha xornada intensa debaterase o informe de situación e proposta de actualización do Plan da Hepatite C, onde se vai a estudar a posibilidade dunha ampliación do orzamento para facer chegar o novos tratamento a máis pacientes. Desde que se puxese en marcha en 2015, tratouse a 66.777 pacientes con hepatite C. O investimento durante os anos 2015 e 2016 foi de 1.600 millóns de euros aos que haberá que sumar os 200 millóns previstos para este ano.

Outro dos puntos do día é a información sobre actuacións que se están levando a cabo para dar cumprimento á Proposición non de Lei sobre a protección das persoas afectadas pola Talidomida, aprobada polo Congreso dos Deputados en data 24 de novembro de 2016. Desde hai anos os afectados esperan un posicionamento claro de Sanidade e as CCAA que ampare a todos os afectados co cobro das indemnizacións e pensións de discapacidade.

As enfermidades raras tamén terán un espazo no CISNS, así se distribuirían os fondos ás comunidades autónomas para Estratexias fronte a Enfermidades Raras, Vixilancia en saúde, desenvolvemento dos Sistemas de Información Sanitaria do SNS e Rede de Axencias; aprobarase o Manual de procedementos do Rexistro de Enfermidades Raras; e crearase un grupo de traballo para definir un modelo para a abordaxe de enfermidades ultrararas e medicamentos de elevado impacto económico e sanitario.

PROFESIÓN SANITARIA

Unha vez máis a prescrición enfermeira será tratada no Consello Interterritorial. Os conselleiros e a ministra debaterán o informe de situación sobre a aplicación do Real Decreto 954/2015, de 23 de outubro, polo que se regula a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros.

Prevese que unha modificación da norma, despois do principio de acordo que se alcanzou entre Sanidade, a Mesa da Profesión Enfermeira, integrada por SATSE e o Consello Xeral de Enfermaría, e os representantes do colectivo médico, nunha recente reunión do Foro Profesional.

Con este obxectivo, entre o punto do CISNS, atópase a designación de tres vocais, en representación das comunidades autónomas, a proposta do Consello Interterritorial do SNS, para a elaboración dos protocolos e guías de práctica clínica e asistencial para a indicación, uso e autorización de dispensación por parte dos enfermeiros de medicamentos suxeitos a prescrición médica.

Doutra banda, estudarase o estado de situación tras a anulación do RD Troncalidad; o informe do GT sobre temporalidade do persoal estatutario no SNS; o informe proposto de coordinación da OPE extraordinaria para a consolidación do emprego temporal; e como recomendación consultiva o proxecto de Orde pola que se desenvolve o Real Decreto 640/2014, de 25 de xullo, polo que se regula o Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios.

Ademais, abordarase a convocatoria da Conferencia Enfermeira e a Conferencia Médica, co obxectivo de buscar novos retos para o emprego enfermeiro e para o emprego médico.

Tamén, sobre a mesa do consello exporase o anteproxecto de Lei, pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro, do Tabaco; o proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 1662/2000, de 29 de setembro, sobre produtos sanitarios para diagnóstico 'in vitro'; e o proxecto de Orde, pola que se modifica o anexo V do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización, regúlase o procedemento de Oferta de produtos ortoprotésicos e determínanse os coeficientes de corrección.