Galicia, segunda comunidade na que máis sobe a facturación do sector servizos en abril, cun 6,8%

Galicia sitúase como a segunda comunidade autónoma na que máis sobe a facturación do sector servizos en abril, cun 6,8 por cento, fronte ao 3,6 da media nacional.

Así o reflicte a estatística 'Indicadores de Actividades do Sector Servizos' publicada este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollida por Europa Press.

Segundo os datos publicados, todas as comunidades autónomas aumentan a súa cifra de negocios do sector servizos en abril respecto ao mesmo mes de 2016, coa Comunidade Foral de Navarra (8,8%) á cabeza, seguida de Galicia (6,8%) e Illas Baleares (6,5%).

De media do que vai de ano, a cifra de negocios aumentou un 9,7% na Comunidade galega. O emprego, pola súa banda, creceu un 2,4% en termos interanuais e un 0,7% respecto ao mes anterior, mentres que a media do que vai de ano está no 1,9%.

DATOS ESTATAIS

No ámbito estatal, o sector servizos rexistrou en España un aumento da súa facturación do 3,6% o pasado mes de abril en relación ao mesmo mes de 2016, segundo datos provisionais publicados este mércores polo Instituto Nacional de Estatística.

Esta taxa, coa que os servizos encadean xa 44 meses de ascensos interanuais, é 6,1 puntos inferior á lograda en marzo (+9,7%), e á rexistrada en xaneiro, cando o sector rexistrou un aumento das súas vendas do 7,9%, o seu maior alza desde febreiro de 2008.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos experimentou o pasado mes de abril un avance interanual do 8%, taxa 1,2 puntos superior á de marzo.