A segunda xornada de folga de buses paraliza o sector case ao 100% e volve deixar sen transporte a 67.000 alumnos

A segunda xornada de folga de autobuses en Galicia paralizou case ao 100% o sector do transporte de viaxeiros por estrada e volveu deixar sen transporte escolar a uns 67.000 alumnos.

Transporte público de viaxeiros en folga | Fonte: Europa Press

E é que, como no primeiro día de paro --este martes--, os traballadores secundaron masivamente a convocatoria dos sindicatos en contra do plan de reordenación das liñas que pretende implantar a Xunta e tamén para reivindicar á patronal o desbloqueo dos convenios colectivos.

Non só iso, senón que se incumpriron outra vez os servizos mínimos fixados polo Executivo autonómico, establecidos no 100% para os servizos escolares e no 40% para os regulares.

Por iso é polo que se notou nas vías galegas un aumento significativo na circulación de vehículos privados desde primeira hora da mañá.

Se este martes as centrais sindicais cifraban nun 90-95% o seguimento, este mércores xa o elevan ata practicamente o 100%, de acordo coas fontes consultadas por Europa Press.

Así, Beatriz Meilán, de UGT, sinala que nesta xornada non se mobilizou "nin o pouco que saíu onte" das diferentes cocheiras e estacións de autobuses, onde se concentran os piquetes das organizacións sindicais.

Destaca, como Marcos Pérez, de CC.OO., e Xesús Pastoriza, da CIG, que esta circunstancia responde á boa resposta dos traballadores, que secundan na súa totalidade o paro, e "sen incidencias" de relevancia.

Por iso, os sindicatos mandan unha "mensaxe clara" ao Goberno galego: "procede que reconsidere posturas; o máis sensato é sentar e negociar", afirma Meilán.

Pola súa banda, Pérez subliña que o sector está "disposto a utilizar toda a súa forza para que a Administración reverta" os seus plans e as empresas debloqueen a negociación colectiva.

E Pastoriza incide en que "cando queira" Infraestruturas, debe chamarlles, pois os representantes dos traballadores están abertos "a falar", pero nunha mesa "tripartita", entre Administración, federacións e centrais, para negociar un novo anteproxecto.

Un anteproxecto cuxo punto máis polémico é o relativo á integración do transporte escolar en liñas regulares nas rutas deficitarias do rural, algo que, segundo UGT, CC.OO. e CIG, vai supor a perda dun milleiro de postos de traballo --extremo que nega a consellería--.

AS OUTRAS DOUS PARTES

As federacións de empresarios, pola súa banda, tamén se opoñen ao documento que preparou a Consellería de Infraestruturas, á que instan a reaccionar para frear a folga polas perdas económicas que supón e o prexuízo para os usuarios.

O departamento de Ethel Vázquez, do seu lado, chamou á responsabilidade aos sindicatos, polas consecuencias para escolares e traballadores.

Xustamente esta mañá, Vázquez e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reúnense no Parlamento galego para abordar a problemática.