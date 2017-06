COR.- Danan as rodas a dous autobuses de empresas asociadas a Fegatravi na provincia de Ourense

Dous autobuses da provincia de Ourense de empresas asociadas a Fegatravi (a federación menos afectada polo novo plan da Xunta) sufriron danos nas rodas nesta segunda xornada de folga do transporte de viaxeiros por estrada.

Así o denunciou o presidente de Fegatravi, Javier de Bidegaín, en declaracións a Europa Press nas que afirmou que as persoas que danaron os vehículos fixérono á luz do día, xusto despois de que baixasen uns usuarios, pero os condutores non puideron identificalos porque ían tapados.

Polo momento, este representante explica que as compañías están centradas en tentar dar cumprimento aos servizos mínimos fixados para estas xornadas de paro, pero máis adiante "analizaranse" posibles accións a tomar.

En canto aos mínimos, as empresas asociadas a Fegatravi aseguran ter este mércores máis dificultades que o martes para prestalos, xa que os piquetes impídenllo, no catro provincias.

"Onte houbo moita máis normalidade, pero hoxe hai máis problemas", advertiu Javier de Bidegaín, presidente dunha federación que o luns si se reuniu coa Administración para trasladarlle as súas alegacións ao plan de reordenación das liñas que pretende implantar.

TRANSGACAR, ANETRA E FEGABÚS

Pola súa banda, fontes de Transgacar, Anetra e Fegabús apuntan que o seguimento da folga este mércores é masivo, "igual ou máis" que o que se rexistrou o martes.

Así, indican que unicamente constataron que "algunhas" empresas de Vigo puideron cumprir os servizos mínimos, fixados para o 100% do transporte escolar e no 40% das liñas regulares.