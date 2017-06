O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, revelou que, "72 horas" despois de que se ratificase a compra do Banco Popular por parte do Santander, remitiu un escrito á presidenta da segunda entidade, Ana Patricia Botín, con varias peticións, entre elas a de "manter a marca do Banco Pastor", que a banqueira se comprometeu a "estudar".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno | Fonte: Europa Press

"Dime que vai estudar todas e cada unha das consideracións do presidente da Xunta e chamoume para reiteralo", remarcou Feijóo, quen, ademais de manter a marca do Pastor, por entender que beneficiaría aos traballadores da entidade e contribuiría a preservar o emprego, tamén trasladou ao Santander a necesidade de "velar polos pequenos accionistas".

Así, segundo explicou, no escrito que enviou a Botín, Feijóo remarcou que os traballadores da entidade "non teñen ningunha responsabilidade" sobre o ocorrido e que "a moitos se lles obrigou a comprar accións do banco, polo que agora mesmo os seus postos de traballo corren perigo e teñen accións a valor cero".

Tamén pediu que se faga "unha peza separada" para estudar "como se pode indemnizar aos accionistas que acudiron á última ampliación de capital".

Nunha resposta conxunta a Ana Pontón (BNG) e Luís Villares (En Marea), que manifestaron o seu malestar pola acumulación de ambas as cuestións e o seu escepticismo fronte aos anuncios realizados por Feijóo (aínda que ambos apoian tamén manter a marca do Pastor), o presidente tamén recalcou que el dirá "o que pensa" e que o que considera é que "hai que investigar o que ocorreu".

"Creo que hai que investigar como mínimo as últimas ampliacións de capital e emisións de accións, as condicións en que moita xente comprou accións nas últimas ampliacións de capital do Banco Popular. Na miña opinión, hai que investigalo ata o final", aseverou.

